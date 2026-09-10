Število bolnikov z rakom drastično raste: na leto umre več kot 6691 ljudi

V Sloveniji je leta 2023 za rakom zbolelo 19.111 ljudi, umrlo jih je 6691. Zaradi staranja prebivalstva bo število novih diagnoz še naraščalo, vendar podatki Registra raka kažejo, da se umrljivost zmanjšuje, preživetje bolnikov pa izboljšuje.

Rak je v Sloveniji vse pogostejši, predvsem zato, ker se prebivalstvo stara. Leta 2023 so zdravniki postavili 19.111 novih diagnoz raka oziroma več kot 50 na dan. Zaradi raka je umrlo 6691 ljudi. Hkrati je med prebivalci Slovenije že več kot 142.000 ljudi, ki so kadar koli zboleli za rakom.

FOTO: Onkološki Inštitut Ljubljana

Število novih primerov bi lahko že letos preseglo 20.000, ocenjuje Register raka Republike Slovenije pri Onkološkem inštitutu Ljubljana. Toda sama številka novih diagnoz ne pove celotne zgodbe. Ko upoštevajo staranje prebivalstva, se pokaže, da umrljivost zaradi raka dolgoročno upada, bolniki pa živijo vse dlje.

Petletno čisto preživetje odraslih bolnikov, ki so za rakom zboleli med letoma 2019 in 2023, je bilo 62 odstotkov. To je primerljivo z evropskim povprečjem.

Rak je predvsem bolezen starejših

Skoraj sedem od desetih bolnikov je ob diagnozi starejših od 65 let. Zato je staranje prebivalstva tudi glavni razlog, da bo število novih primerov še naprej naraščalo. Med danes rojenimi prebivalci Slovenije bo do 75. leta za rakom predvidoma zbolel približno vsak tretji.

FOTO: Onkološki Inštitut Ljubljana

»Število novih bolnikov z rakom se bo zaradi staranja prebivalstva še povečevalo, vendar to ne pove celotne zgodbe. Ko upoštevamo staranje prebivalstva, vidimo tudi spodbudne trende: umrljivost zaradi raka se zmanjšuje, preživetje bolnikov pa se izboljšuje,« pravi prof. dr. Vesna Zadnik, predstojnica Sektorja onkološke epidemiologije in registra raka na Onkološkem inštitutu Ljubljana.

Med 19.111 novimi primeri je bilo 5445 nemelanomskih kožnih rakov. Ti praviloma niso življenjsko ogrožajoči in se večinoma zdravijo ambulantno. Ker njihovo beleženje med državami ni primerljivo, se pri mednarodnih statistikah pogosto izločijo. Med preostalimi raki so bili v Sloveniji leta 2023 najpogostejši rak prostate, pljučni rak, rak dojk, rak debelega črevesa in danke ter kožni melanom. Skupaj predstavljajo več kot polovico novih primerov.

Pri moških je na prvem mestu rak prostate, s približno 2000 novimi primeri na leto. Pri ženskah je najpogostejši rak dojk, ki ga vsako leto odkrijejo pri približno 1500 ženskah.

Pri otrocih najpogostejše levkemije

FOTO: Onkološki Inštitut Ljubljana

Pljučni rak ostaja med najpogostejšimi pri obeh spolih. Leta 2023 je zbolelo več kot 1000 moških in skoraj 700 žensk. Rak debelega črevesa in danke je prizadel približno 1300 ljudi. Pri otrocih in mladostnikih do 20. leta so najpogostejše levkemije. Pri mlajših odraslih moških izstopata rak mod in melanom, pri ženskah pa rak dojk in melanom.

Posebno skupino predstavljajo redki raki. Posamezna vrsta je redka, če zanjo letno zboli manj kot šest ljudi na 100.000 prebivalcev, vendar skupaj predstavljajo približno petino vseh novih primerov. Pri njih je zaradi zahtevnejšega diagnosticiranja in zdravljenja še pomembnejša obravnava v centrih z ustreznim znanjem in izkušnjami.