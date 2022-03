Število koronavirusnih okužb raste

Število okužb s koronavirusom v zadnjih dneh znova narašča. V sredo so v Sloveniji potrdili 3041 novih primerov. Opravili so 13.166 hitrih antigenskih testov in 1939 testov PCR.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v državi trenutno slabih 30.000 aktivnih primerov okužbe s koronavirusom. Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh znaša 1408. Hospitaliziranih je 291 oseb s covidom-19, od tega jih 61 potrebuje intenzivno terapijo.

Sledilnik za covid-19 navaja, da je včeraj pri nas umrlo pet covidnih bolnikov, skupno od prvega pojava koronavirusa pa 6424. Cepljenje proti koronavirusu je v državi skorajda zastalo. Polno cepljenih je 1.219.468 oseb oziroma 57,8 odstotka prebivalstva.