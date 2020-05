Število obolelih s koronavirusno boleznijo preseglo štiri milijone

KLJUČNI POUDARKI: V Južni Koreji največ okuženih v zadnjih tednih.

Suhadolnik Jože Koncertov v Sloveniji še dolgo ne bo. Foto Jože Suhadolnik

Južni Koreji so včeraj potrdili 34 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največji porast v zadnjih štirih tednih, poročajo tuje tiskovne agencije. Južnokorejski predsednikje sodržavljane zato pozval, naj bodo še naprej previdni. "Ni končano, dokler ni končano," je poudaril.V govoru ob tretji obletnici inavguracije je Moon obenem skušal pomiriti ljudi in poudaril, da ni razloga, da bi jih strah ohromil.Južnokorejske oblasti skrbi vrsta nedavnih okužb, povezanih z obiskom okuženega 29-letnega moškega v barih in nočnih klubih v Seulu.Da je moški okužen, je test pokazal šele po njegovem obisku nočnih lokalov v seulski četrti Itaewon, znani po nočnem življenju.Do petka so potrdili 15 primerov okužbe z novim koronavirusom, povezanih s tem moškim, v soboto pa še 14.Zdravstvene oblasti so posvarile pred naraščanjem števila okužb. Nočne lokale, v katerih je bil okuženi moški, naj bi namreč po ocenah obiskalo okoli 7200 ljudi.Organizatorji javnih prireditev so v času, ko so te zaradi epidemije koronavirusa odpovedane, zagnali kampanjo Obdrži in podpri. Z njo kupce pozivajo, naj obdržijo svoje vstopnice za prireditve, ki so bile zaradi epidemije prestavljene, in počakajo na nadomestni termin ter s tem podprejo zabavno, kulturno in športno dogajanje v Sloveniji.Po besedah izvršne direktorice Eventima SInamreč številni organizatorji vlagajo vso svojo energijo v iskanje nadomestnih terminov in potrebujejo nekaj časa za usklajevanje datumov z izvajalci, prizorišči in številnimi drugimi udeleženci.V podjetju Eventim SI se tako pridružujejo kampanji Obdrži vstopnico in podpri prihodnost slovenskih prireditev ter organizatorjem javnih prireditev pri predlogih vladi za omejitev katastrofalnih posledic v panogi, ki jo je epidemija poleg turizma najbolj prizadela. Kot so pojasnili, jih je vladna prepoved javnega zbiranja pahnila v zelo negotovo prihodnost poslovanja.Od vlade pričakujejo, da bo sledila tujim praksam pri sproščanju ukrepov za javno zbiranje in organizacijo prireditev. Obenem opozarjajo, da bo nujna tudi finančna pomoč, brez katere organizatorji prireditev in povezana podjetja krize ne bodo preživeli.Sicer pričakujejo, da se bodo v naslednjih tednih oziroma mesecih postopoma sprostili ukrepi in da bo dovoljen obisk prireditev, najprej manjših, "pa vendar bo to za nas začetek postavljanja nazaj na noge," opozarja Nicole Radermacher.Na hrvaškem otoku Brač, kjer so v petek odkrili 22 novih okužb z virusom SARS-CoV-2, so prebivalcem za naslednjih 14 dni prepovedali nenujno zapuščanje kraja prebivališča. Izvedli bodo številna testiranja.Kot smo že poročali, Hrvaška v prihodnjih dneh močno sprošča ukrepe, da bodo zagnali turizem pa se postopoma odpirajo tudi meje za državljane Evropske unije.Po uradnih podatkih je na svetu že več kot štiri milijone obolelih s koronavirusno boleznijo, a strokovnjaki opozarjajo, da je številka gotovo višja, saj nekatere države slabo izvajajo testiranj, poroča BBC.Število mrtvih je več kot 277.000, po svetu pa upada, vključno s Španijo. A pristojni svarijo pred novim valom.