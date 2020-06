Število okužb koronavirusom v ZDA še naprej raste

Ključni poudarki: Za tuje delavce v Sloveniji karantena ali odpoved

Delavci naših podjetij, ki želijo obiskati domače v Bosni, Srbiji, Severni Makedoniji ali na Kosovu ali tam dopustovati, si morajo dva tedna dopusta rezervirati za - obvezno karanteno. Nekaterim od njih delodajalci tudi grozijo, da bodo, če zapustijo Slovenijo in odidejo na ogrožene destinacije, za kakršne velja tudi omenjena četverica, ob službo.Ameriška vlada je bila pri odzivu na pandemijo koronavirusa resnično radodarna kot že dolgo ne, saj je 1,4 milijarde dolarjev namenila tudi ljudem, ki si s tem več ne morejo pomagati. Preiskava je odkrila, da je vlada poslala čeke kar 1,1 milijona mrtvim osebam.Čeprav je bila vlada maja, pred sprejemanjem tretjega svežnja ukrepov za blažitev posledic epidemije PKP#3 prepričana, da se bo s shemo subvencioniranja skrajšanega delovnega časa ustrezno odzvala na razmere na trgu dela, se vse bolj kaže, kar so številni delodajalci že ves čas opozarjali – da bodo številna podjetja za to, da bodo preživela, predvsem pa za to, da se ohranijo delovna mesta, nujno potrebovala državno pomoč sofinanciranja čakanja na delo. Z novelo PKP#3 je vlada ta ukrep za vse panoge podaljšala do konca julija.Vladna ekipa napoveduje vzpostavitev mobilne aplikacije, ki bi zaznavala stike in opozarjala na morebitne stike z okuženimi s koronavirusom. Obvezna naj bi bila namestitev za posameznike s pametnim telefonom, ki so potrjeno pozitivni na virus sars-cov-2, in morda celo tiste, ki jim je bila odrejena karantena, za vse druge pa naj bi bila prostovoljna. Nad celotnim projektom še vedno bedi ministrstvo za zdravje, medtem ko je za vzpostavitev mobilne aplikacije odgovorno ministrstvo za javno upravo, kjer so po naših informacijah naklonjeni možnosti, da bi kot podlago uporabili nemško mobilno aplikacijo, ki sta jo razvila Deutsche Telekom in SAP.V ZDA so do četrtka zvečer našteli več kot 2,4 milijona okužb s koronavirusom, za covidom-19 pa je umrlo že 122.550 ljudi, navaja univerza Johns Hopkins. Okužbe naraščajo naprej skoraj tako hitro kot na vrhuncu pandemije aprila, vendar pa število smrtnih žrtev sedaj narašča počasneje. Po ZDA je sedaj potrjenih 30 odstotkov več okužb kot v začetku junija in kar 26 držav ima v zadnjem tednu vsak dan več primerov. V torek je bilo v ZDA skupaj 36.000 novih primerov, v sredo pa 34.500. Slabo stanje je med drugim v Arizoni, Južni Karolini, Kaliforniji, Teksasu in na Floridi.