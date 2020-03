Vsi dnevni dogodki: TUKAJ

Zdravstveni minister je sporočil , da je potrjenih 26 novih okužb z virusom sars-cov-2 , skupno potrjenih okužb pa je 756. Do danes so opravili 21.349 testiranj. Število umrlih ostaja enajst.Hospitaliziranih je 115 oseb, 28 jih je v intenzivni negi, je še sporočil Gantar. Pozitivnih zdravstvenih delavcev je 108, od tega v domovih za starejše občane 24.V skladu z metodologijo zbiranja in poročanja o okužbah je presečna ura za zajem laboratorijskih podatkov ob 24.00 za podatke preteklega dne. Na podlagi laboratorijskih podatkov je nato opravljeno epidemiološko poizvedovanje.