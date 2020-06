Kitajska v strahu pred novim izbruhom

Ključni poudarki Kitajske oblasti se bojijo drugega vala koronavirusa.

Covid-19 po svetu vzel že več kot 432.000 življenj.

Včeraj je nek predel Pekinga ostal »odrezan od sveta«, ko so na eni od lokalnih tržnic odkrili pojav koronavirusa. Ker se je to zgodilo po zatišju tega nadležnega virusa, oblasti že svarijo pred drugim izbruhom na Kitajskem.Po svetu je s koronavirusom za zdaj okuženih več kot 7,87 milijona ljudi. Od tega jih je prek štiri milijone ozdravelih, bolezen covid-19 pa je bila usodna za 4.042.463 ljudi, kažejo zadnji statistični podatki.Iz Evrope pa prihajajo dobre novice v boju proti bolezni, ki je povsem spremenila svet. Nemčija, Francija, Nizozemska in Italija, združene v zavezništvo za cepivo, so s farmacevtsko družbo AstraZeneca včeraj podpisale sporazum za nabavo 300 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19 za EU, ko ga bodo odkrili, je po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočila nemška vlada. Britansko-švedski koncern razvija cepivo AZD1222 v sodelovanju z britansko univerzo v Oxfordu. Razvoj cepiva bo po napovedih zaključen do konca leta.