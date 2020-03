Število okuženih v šmarskem domu starejših še naraslo, okužba tudi v murskosoboški bolnišnici

Okužba v bolnišnici

Dom starejših v Štorah doslej ni prejel še niti kosa zaščitne opreme

V Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah se je okužba z novim koronavirusom do danes razširila že na štiri zaposlene in sedem stanovalcev, je danes povedala direktorica doma Do četrtka so bili okuženi trije zaposleni in šest stanovalcev. Drimlova je še povedala, da je bil v četrtek bris vzet pri treh zaposlenih in dveh stanovalcih, vsi izvidi so negativni.V šmarskem domu so od izbruha okužbe zaposlene dodatno angažirali za razkuževanje prostorov in vzpostavljajo dodatne izolacijske prostore. Poostreno spremljajo zdravstveno stanje stanovalcev in sproti obveščajo svojce obolelih.Prav tako je vodstvo doma v stalnem stiku z občinskim štabom civilne zaščite, zdravstvenim domom, epidemiologom nacionalnega inštituta za javno zdravje. V domu imajo skupno 197 stanovalcev, za katere skrbi več kot sto zaposlenih.Iz šmarskega zdravstvenega doma so domu upokojencev iz svojih sredstev zagotovili nekaj zaščitne opreme, pomoč pa so jim ponudili tudi že nekateri drugi domovi za starostnike po Sloveniji.Po zadnjih uradnih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v Šmarju pri Jelšah z novim koronavirusom okuženih 31 ljudi. Županje sicer že pred dnevi dejal, da je primerov po njihovih ocenah bistveno več.V Splošni bolnišnici Murska Sobota je eden od sodelavcev okužen z novim koronavirusom. Ob tem so takoj sprožili varovalne ukrepe za zaščito bolnikov in zaposlenih, sodelavca so izključili iz delovnega procesa, brisi vseh, ki so bili z njim v stiku, so negativni. Kot so sporočili iz bolnišnice, sodelavce, katerih bris je bil negativen, v skladu z usmeritvami glede na zahteve vključujejo v delovni proces.V bolnišnici še pravijo, da kolikor je mogoče skrbijo za zaščito zaposlenih in se trudijo, da bi jim zagotovili vsa zaščitna sredstva. Če zaradi preprečitve okužbe zaposleni v bolnišnici začasno ne bi mogli živeti doma, bi jih lahko namestili v bližnjem dvorcu Ris Rakičan.Dom starejših občanov Lipa v Štorah, v katerem je bila v nedeljo potrjena okužba z novim koronavirusom pri eni zaposleni, od pristojnih do danes ni prejel niti enega kosa zaščitne opreme. Prepuščeni smo svoji iznajdljivosti, predvsem glede zaščitnih mask, ki jih sami kupujemo, je povedala direktorica domaDejala je tudi, da maske kupujejo ne glede na ceno, ali pa si jih izposodijo, kjer si jih lahko. Do danes so imeli še nekaj zaloge, ker so se na razmere pripravili, kolikor so se lahko. Tako da bodo z zaščito nekako preskrbljeni do ponedeljka. V domu se sicer število okuženih ni povečalo, pravi Hrnčičeva. Po potrjeni nedeljski okužbi so odvzeli brise 13 zaposlenim, ki so bili z okuženo v stiku, vsi so bili negativni.