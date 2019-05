Število ljudi, pri katerih so letos ugotovili okužbo z virusom ošpic, se je v Sloveniji zvišalo na sedem, je poročala Televizija Slovenija.



O dveh bolnikih so bili pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje obveščeni že med prvomajskimi prazniki, pred tem so konec aprila virus odkrili pri treh ljudeh, sinoči pa je epidemiološka služba NIJZ dobila obvestilo o še dveh laboratorijsko potrjenih primerih. Bolnika sta prišla iz tujine in nista bila v stiku s tistimi v Sloveniji, okuženimi pred tem.