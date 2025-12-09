Število prijav na KPK se je letos povečalo

»Korupcija jemlje vsem. Ko kdo zlorabi moč za zasebno korist, posledice občutimo v obliki dražjih projektov, manj kakovostnih in dostopnih javnih storitev, v izkrivljanju konkurence, kot izgubljene priložnosti za razvoj in v izgubi zaupanja v delovanje sistema,« je v poslanici ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji dejal predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Robert Šumi. Novemu senatu KPK je zaželel uspešno delo, saj se sam za to funkcijo ne bo več potegoval.

Šumi je izpostavil pozitivne kazalnike komisije: »Čeprav je glavno vodilo našega dela kakovost, in ne kvantiteta, nas veseli, da letos beležimo okoli 50-odstoten porast števila prejetih prijav glede na lani, glede na začetek mandata pa ob koncu leta pričakujemo skoraj podvojitev števila prijav. To razumemo kot znak krepitve zaupanja v naše delo, saj smo v preteklih letih pokazali, da delujemo neodvisno in profesionalno, da vsako prijavo obravnavamo strokovno in skrbno in da nedotakljivih pred komisijo ni.«

Poudaril je, da del politike še vedno ni sprejel vloge KPK: »Konstantno vzbujanje dvomov v KPK vse od njenega začetka je priročen izgovor za neukrepanje.« Opozoril je, da le komisija ne more spremeniti stanja v državi, ampak mora biti to zaveza celotne družbe.

Proces skupnih prizadevanj

Da je to, da postane poslovanje, skladno z načeli integritete, del organizacijske kulture, proces skupnih prizadevanj in da mora biti vodstvo pri tem zgled, so poudarili tudi udeleženci omizja Skladnost delovanja kot temelj integritete v javnem sektorju. Direktorica oddelka za skladnost poslovanja Zavarovalnice Triglav Maja Javoršek je povedala, da je pomembno, da se ta pravila vključijo v vse procese v podjetju, zaposlene pa je treba o tem izobraževati in z njimi o tem tudi komunicirati. Pomembna je tudi podpora vodstva. Povedala je, da se je skladno poslovanje pri poslovnih partnerjih izkazalo za prednost, še posebej v tujini.

Direktorica Loterije Slovenije Romana Girandon je dejala, da je njihovo poslanstvo usmerjeno v zbiranje sredstev za javno dobrobit: financiranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij. »Brez zaupanja v loterijskih igrah ne moreš več opravljati svoje naloge,« je pojasnila in dodala, da imajo zato vzpostavljen sistem upravljanja tveganj. Lani so, denimo, prepovedali sodelovanje v njihovih igrah mlajšim od 18. let, saj lahko to povečuje tveganja za kasnejšo odvisnost. »Skladnost ni strošek, ampak krepi zaupanje vseh deležnikov,« je povedala. Ponazorila je, da se je število odraslih, ki so v zadnjih dveh letih sodelovali z Loterijo, z 1,2 milijona povečalo na 1,4 milijona.

Nadgradnja smernic

Petra Ložar z ministrstva za naravne vire in prostor je poudarila, da razumevanje namena ukrepov vodi k njihovi učinkovitosti, ti pa naprej h kvalitetnejšemu delovanju institucije in dvigu zaupanja v javni sektor. Pojasnila je, da so v načrtu integritete kot eno od tveganj zaznali zaostanke pri odločitvah ministrstva na drugi stopnji odločanja. Ti zaostanki so se po sprejetju ukrepov zmanjšali za polovico.

Namestnica predsednika KPK Tina Divjak je poudarila, da nadgrajene smernice za uresničevanje načrtov integritete predstavljajo pomemben premik k bolj uporabnemu, operativnemu in skladnostno naravnanemu sistemu, ki institucijam dejansko pomaga pri obvladovanju tveganj.