Število sobodajalcev raste, njihovi prihodki tudi

Število sobodajalcev v Sloveniji se iz leta v leto povečuje, kar potrjuje tudi mednarodna izmenjava podatkov o oddajanju nepremičnin v kratkoročni najem prek spletnih platform, kot so booking, airbnb in vrbo. Naraščajo tudi prihodki od oddajanja nepremičin, in so se v letu dni na rezidenta še povečali. Furs kratkroročni najem zato vse bolj nadzira. Oddajanje nepremičnine v kratkoročni turistični najem je namreč prepoznano za tvegano dejavnost glede kršitev. Najpogosteje gre za neprijavljene dohodke v okviru registrirane dejavnosti, izogibanje plačila davka na dodano vrednost, delo na črno ter nepredložitev zahtevanih podatkov.

Podatki, ki jih je Finančna uprava dobila z mednarodno izmenjavo kažejo, da se je s to dejavnostjo lani ukvarjalo 13.300 slovenskih rezidentov, ki so prek spletnih platform ustvarili prihodke v višini skoraj 335 milijonov evrov.