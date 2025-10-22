Število žensk s pljučnim rakom se je podvojilo

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji za pljučnim rakom vsako leto zboli okoli 1600 ljudi, največ med njimi kadilci, starejši od 50 let. Število žensk z diagnozo pljučnega raka se je v zadnjih petnajstih letih podvojilo, medtem ko je pri moških rahlo upadlo. Zato letošnja ozaveščevalna kampanja »Kjer je dim, je tudi pljučni rak« Društva onkoloških bolnikov Slovenije (DOBSLO) v ospredje postavlja nežnejši spol.

Kajenje povzroča kar 85 odstotkov vseh primerov pljučnega raka, zato so preventivni ukrepi in pomoč pri opuščanju kajenja ključni. Strokovnjaki pripravljajo pilotni presejalni program za zgodnje odkrivanje pljučnega raka, ki naj bi zaživel do leta 2027.