Stik z bolnim lahko malčke pripelje celo v intenzivno enoto

V zadnjih tednih se na pediatrični in infekcijski kliniki Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani soočajo s povečanim navalom otrok, predvsem dojenčkov in predšolskih otrok z okužbami dihal, ki jih večinoma povzročata respiratorni sincicijski virus in virus gripe.

Predvsem respiratorni sincicijski virus je za dojenčke in novorojenčke problematičen, je v izjavi za javnost posvaril direktor Pediatrične klinike dr. Marko Pokorn. Z njim se lahko okužimo vsako leto. A če okužbe pri odraslem in pri večjih otrocih običajno potekajo z izcedkom iz nosu ali s prehladnimi znaki, lahko novorojenčkom in dojenčkom omenjeni virus povzroči tudi okužbo spodnjih dihal, bronhiolitis ali pljučnico. Taka okužba najmlajše lahko pripelje na zdravljenje v bolnišnico, lahko pa celo v enoto intenzivne terapije.

Marko Pokorn, direktor Pediatrične klinike Ljubljana. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Danes zjutraj so imeli v enoti intenzivne terapije od 14 postelj na petih otroke z okužbo s sincicijskim virusom. Še nekajkrat toliko pa jih je bilo na oddelkih pediatrične in infekcijske klinike. »Da lahko vsem akutno bolnim otrokom zagotovimo bolnišnično zdravljenje, smo morali zmanjšati programe rednih obravnav na drugih oddelkih,« je dejal Pokorn in zagotovil: »Tisti otroci, ki ta trenutek potrebujejo bolnišnično zdravljenje, so ga tudi vsi deležni.«

Starše najmlajših je posvaril: če imajo doma dojenčka ali novorojenčka, naj bo ta v varnem domačem okolju, naj se ogibajo nakupovalnih središč ter naj se ne družijo intenzivno s sorodniki ali prijatelji, še posebej če so ti bolni.

»Obisk pri teti ali babici lahko za novorojenca pomeni nekaj dni intenzivne enote – celo s potrebo po umetnem predihavanju,« je poudaril.

Prav tako je po njegovem vrtčevske otroke smiselno za nekaj časa vzeti iz vrtcev in se doma držati higienskih režimov – od umivanja rok do nošenja maske.

»Zdravil nimamo, zdravimo lahko le posledice, zato je najbolje, če je okužba s tem virusom otroku v prvem letu v največji možni meri prihranjena,« je sklenil Pokorn in potolažil, da »razmere niso krizne, situacija je pod nadzorom.« Ponovno pa je pozval starše majhnih otrok, naj bodo pozorni na morebitne simptome okužbe, ki so lahko razlog, da njihovi malčki pristanejo v bolnišnici.