Štipendija za mlade

Rotary klub Ljubljana z nagradnimi štipendijami želi spodbujati študij in raziskovalno delo mladih na priznanih visokošolskih ustanovah doma in v tujini. »Cilj vsakoletnih nagradnih štipendij Rotary kluba Ljubljana je tudi razvijanje kulturnih in prijateljskih odnosov v slovenskem, evropskem in mednarodnem prostoru,« so zapisali v sporočilu za javnost. Vse, ki bi se želeli prijaviti, vabijo, da to storite najkasneje do petka 10. aprila, in sicer na naslov Rotary klub Ljubljana, Komisija za podelitev nagradne štipendije, Grand hotel Union, Miklošičeva 1, 1000 Ljubljana.



Prejemnik štipendije bo razglašen do petka 15. maja 2020 na spletni strani Rotary kluba Ljubljana, kjer lahko dobite tudi več informacij o razpisu.