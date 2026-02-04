Štirje od petih kandidatov za predsednika KPK izpolnjujejo pogoje

Kandidacijska komisija je predsednico republike Nataši Pirc Musar danes obvestila, da štirje kandidati za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje, eden pa ne. Pri tem je dva kandidata, Katarino Bervar Sternad in Denisa Stroliga, ocenila kot zelo primerna.

Komisija je ugotovila, da sta za mesto predsednika KPK primerna in izpolnjujeta zakonsko predpisane pogoje tudi Andrej Matvoz in Matej Mencej. Pogojev pa ne izpolnjuje Zvonko Zinrajh.

Skladno z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije kandidacijski postopek za izbiro primernih kandidatov izvede kandidacijska komisija, sestavljena iz petih članov. Komisija mora predsednici republike posredovati abecedni seznam kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje, skupaj s kratkim obrazloženim mnenjem o osebnostni primernosti in strokovni usposobljenosti za opravljanje funkcije za vsakega kandidata posebej, in abecedni seznam tistih, ki ne izpolnjujejo pogojev. Ob tem v uradu predsednice poudarjajo, da komisija ni politično telo in mora svoje naloge opravljati v skladu z zakonom.

Pred imenovanjem predsednika KPK bo urad predsednice povabil kandidata oziroma kandidate, da predstavijo strokovno utemeljeno strategijo razvoja in dela komisije ter dajo morebitna dodatna pojasnila v zvezi s svojo kandidaturo. Nato pa mora predsednica republike v 15 delovnih dneh po prejemu seznama, tj. najkasneje do srede, 25. februarja, imenovati novega predsednika KPK. Če v tem roku do imenovanja ne pride, se postopek takoj ponovi.

Mandat aktualnemu predsedniku KPK Robertu Šumiju sicer poteče 31. marca.