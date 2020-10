FOTO:Štiri stranke levice se zbližujejo

Ljubljana – Namera vlade Janeza Janše o ukinitvi vseh nadzornih agencij in oblikovanju dveh novih institucij regulatorjev trga, v katerih bi si aktualna vladajoča politika zagotovila vpliv in izključno pravico do imenovanja oziroma odstavljanja direktorjev, je ena od tem, ki so dale pospešek procesu poenotenja opozicije­ in poskusu oblikovanja demokratične alternative sedanji vladi.­ V štirih opozicijskih strankah so koherent­ni v stališču, da velja ­poskusiti ter ustaviti erozijo ­demokracije in pravne države.Včeraj so se štirje predsedniki opozicijskih strank LMŠ, SD, Levica in SAB po naših informacijah sešli z ...