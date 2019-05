Štiri tisoč tekačev na dveh nogah in 43 na štirih

Pepo in Indiya sta rešeni tlake in zdaj z lastnico tečeta samo še za zabavo. FOTO: Jože Pojbič/Delo

Samo še danes (7. maja) se lahko prijavite za katerokoli kategorijo letošnjega Maratona treh src.

Reševanje zavrženih hrtov

50.000 hrtov na leto zavržejo lastniki po sezoni lova samo v Španiji

Marko Magajna iz Društva hrtji svet. FOTO: Jože Pojbič/Delo

Prijavljenih 43 lastnikov s psi

je zaposlena v Radenski in že nekaj let sodeluje v organizacijskem odboru Maratona treh src. Tri leta je tudi članica celjskega društva Hrtji svet in posvojiteljica dveh hrtov. Preplet teh dejstev je pripomogel k temu, da bodo na letošnjem maratonu, ki bo 18. maja, v posebni kategoriji prvič tekli lastniki psov s svojimi ljubljenčki. V Sloveniji takšnega dogodka še ni bilo, v svetu pa so znani predvsem dobrodelni teki psov in lastnikov, s katerimi opozarjajo na potrebo po odgovornem in prijaznem odnosu do psov.Prav opozarjanje na še vedno neprizanesljivo zlorabljanje psov za šport in lov v nekaterih delih sveta je bil eden od motivov za uvedbo te nove tekaške discipline na Maratonu treh src, ki za zdaj tako kot otroški Veveričkin tek ne bo pretirano zahtevna in zanjo ne bodo potrebne posebno hude kondicijske priprave. Tisoč metrov dolgo progo bo zagotovo zmogel vsak štirinožec, ki ga njegovi lastniki dovolj redno vodijo na sprehode.»Morda bodo več priprav potrebovali lastniki psov, če sicer ne tečejo. Pripraviti se bodo morali tudi na gnečo, veliko število ljudi in veliko psov, kar bo marsikaterega kosmatinca zmedlo in bo potreboval več pozornosti in skrbi lastnika,« pravi Alenka Dujanovič, ki se že pripravlja s svojima španskima posvojenkama Pepo in Indiyo. Obe sicer že imata kar nekaj izkušenj z rekreativnimi tekači in planinci, ni pa jima treba več preganjati zajcev. Maraton bo sicer 18. maja, včeraj je bil zadnji dan za prijave.Da tek s psi ne bo tekmovalnega, ampak bolj osveščevalnega značaja, pravi tudi eden dejavnejših članov društva Hrtji svet. Njihovo društvo je bilo ustanovljeno izključno z namenom, da bi v Sloveniji iskalo posvojitelje za zavržene hrte iz Španije in Irske. V Španiji te hitre pse vzrejajo predvsem za tradicionalne love na zajce, vendar jih lovci uporabljajo samo eno sezono, potem pa se jih na bolj ali manj grozovit in neodgovoren način znebijo tako, da jih izpustijo, da se znajdejo sami, jih privežejo k drevesu in izstradajo ali pa jih celo pobijajo tako, da jih obesijo na drevo.Po besedah Dujanovičeve tako v Španiji vsako leto zavržejo 50.000 hrtov. Društvo Hrtji svet v Sloveniji najde vsako leto povprečno dvajset do trideset posvojiteljev za takšne pse, ki jih pred smrtjo rešijo španski aktivisti in jih začasno namestijo v zavetiščih.Na Irskem se še vedno prirejajo pasje dirke, ki so tudi v Angliji, Avstraliji, Združenih državah Amerike in še kje velik posel, v njem pa so psi samo potrošno blago. Tudi te pred kruto usodo rešujejo aktivisti, s katerimi je povezano društvo Hrtji svet. Na radenskem teku bo sodelovalo kar nekaj članov tega društva, veliko bo tudi bernskih planšarjev iz psarne Kaiser, vsega skupaj pa je do danes prijavljenih 43 psov in njihovih lastnikov, kar je skoraj toliko, kot so pričakovali prireditelji, pravi Alenka Dujanovič.Sicer pa se je do včeraj za vse tekaške kategorije Maratona treh src prijavilo okrog 4200 tekačev na dveh nogah, poleg njih pa pričakujejo tudi veliko število tekmovalcev v nordijski hoji in pohodnikov. Za gladek potek prireditve, katere najdaljše proge bodo spet potekale čez mejo v Avstrijo in nazaj, bo spet skrbelo kakšnih 900 prostovoljcev, ki so si letos s svojim dosedanjim prizadevnim delom prislužili najvišjih pet zvezdic Evropske atletske zveze.