Štirim tihotapcem migrantov odredili enomesečni pripor

Ilegalno čez mejo prepeljali 279 ljudi, za prevoz migrantom zaračunali 2000 evrov

Vozniki so za prevoz migrantov prejeli od 250 do 500 evrov, migrant pa je moral za pot do Italije odšteti 2000 evrov, v nekaterih primerih pa tudi 3000 evrov. FOTO: Pu Koper

Celjski kriminalisti so v petek pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Celju privedli štiri tihotapce zaradi nezakonitih prevozov migrantov, ki so bili v sodnem pridržanju. Po zaslišanju je sodnik zanje odredil enomesečni pripor, so danes za STA povedali na Policijski upravi (PU) Celje.Kriminalisti so sicer prejšnji teden zaradi nezakonitih prevozov migrantov kazensko ovadili 10 oseb za 16 kaznivih dejanj. V torek so prostost odvzeli sedmim osebam, tri pa so potem izpustili iz pridržanja.Kot so prejšnji teden navedli na PU Celje, so preiskavo začeli decembra lani. Osumljeni člani kriminalne združbe, stari od 22 do 37 let, so od začetka preiskave decembra lani do avgusta letos v sodelovanju z več neznanimi storilci z območja Slovenije ali tujine, organizirali in vodili del mednarodne kriminalne združbe, ki se je ukvarjala s nezakonitim prevažanjem migrantov s Hrvaške preko Slovenije v Italijo.Kriminalna združba je na tej relaciji prepeljala ali organizirala prevoze 279 oseb, od katerih so jih 151 na območju Slovenije, Hrvaške in Italije identificirali. Večinoma je šlo za državljane Iraka, Irana, Pakistana, Afganistana, Indije in Kitajske.Kriminalna združba je za prevoznike uporabljala predvsem osebe s socialnega dna, pogosto tudi odvisnike od prepovedanih drog. Ilegalne migrante so prevažali v osebnih in kombiniranih vozilih, nekateri tudi brez vozniških dovoljenj, ter z vozili tudi bežali pred policijo in tako ogrožali življenja migrantov.Kot posebnost je policija izpostavila, da so tihotapci najeli avtodom za šest oseb, v njem so potem prevažali 24 migrantov. Vozniki so za prevoz migrantov prejeli od 250 do 500 evrov, migrant pa je moral za pot do Italije odšteti 2000 evrov, v nekaterih primerih pa tudi 3000 evrov.