Štirje člani sveta agencije v nemilosti dveh ministrov

Novela zakona o zdravilih Vlada je na včerajšnji seji določila besedilo predloga novele zakona o zdravilih in ga pošilja v državni zbor po skrajšanem postopku. Pri preskrbi z zdravili iz človeške plazme zakon ne bo več opredeljeval prednostne preskrbe z zdravili iz plazme, pridobljene v Sloveniji. Poleg tega bo natančneje oziroma pravilneje določal opredelitev za biološko zdravilo v postopku za pridobitev dovoljenja za uporabo v humani in veterinarski medicini. Hkrati bo podrobneje opredeljeval izraz »zaščitna elementa« na zunanji ovojnini zdravila.

Ljubljana – Minister za zdravje Aleš Šabeder je pred nedavnim zamenjal tri člane sveta zavoda na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje , zdaj pa skupaj z ministrico za kmetijstvo zahteva še menjavo članov sveta Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). Ker jih hoče zamenjati krivdno, se nameravajo pravno zaščititi.Štirim članom sveta JAZMP (predsednikuočitajo, da svoje naloge ne opravljajo vestno in strokovno. Bistvo problema naj bi bile skrivalnice pri pripravljanju revizijskega poročila in negativno poslovanje agencije. Lani je ustvarila več kot milijon evrov izgube.Vlada o predčasni razrešitvi še ni odločala, saj še proučujejo odziv strank. Člani sveta agencije so očitke o nestrokovnosti označili za neutemeljene, zato so zadevo predali odvetnikom, je poročal Dnevnik.Agencijo od novembra lani vodi, od maja lani pa jo je kot vršilec dolžnosti. Pred tem je bila dve leti glavna, ki je tako kot Primožič podala predlog za sporazumno predčasno razrešitev.Pred Čufarjevo je agencijo upravljal, ki je delo iz osebnih zdravstvenih razlogov prav tako zapustil pred koncem polovice petletnega mandata. Delo Primožič je v zadnjem pogovoru za dejal, da so zaradi izvajanja rednih in razvojnih, torej projektnih nalog – slednje so povezane tudi z novimi nalogami, ki jih narekujeta domača zakonodaja in zakonodaja EU ter poleg drugega tudi priprave na brexit – leta 2018 za približno pet odstotkov povečali stroške dela nad načrtovanimi.