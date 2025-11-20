Trije meseci življenja po vojaško, ki posameznika spremenijo v ponosnega pripadnika SV

Za vsako številko stoji človek, ki se je odločil stopiti iz udobja vsakdana in postati del ekipe, v kateri pomenijo zaupanje, disciplina in pripadnost več kot le besede.

Slovenska vojska je dobro utečen kolektiv, ki temelji na strokovnem znanju, vrhunski tehnologiji in močnem ekipnem duhu. Vrednote tovarištva, zaupanja, enotnosti, skupnega cilja in domoljubja so temelj poslanstva, v katerem rastejo ljudje in ekipe. Na Bohinjski Beli se lahko začne tudi tvoja karierna pot v Slovenski vojski.

Zaposlitev v Slovenski vojski ponuja stabilno, a razgibano kariero z mnogimi možnostmi napredovanja. Svoje poslanstvo lahko pripadniki opravljajo doma ali na mednarodnih operacijah, kjer s svojim delom soustvarjajo varnejši svet. FOTO: Jože Suhadolnik

Učna četa Bohinjska Bela: srce vojaškega znanja

Poklicna pot številnih pripadnikov Slovenske vojske se začne v učni četi. Poleg Vipave, Novega mesta in Murske Sobote je ena od njih tudi na Bohinjski Beli, kjer se prav ta čas na temeljnem strokovno-vojaškem usposabljanju uri 44 kandidatov in kandidatk. Vojaško uniformo so oblekli konec septembra in do božiča bodo v štirih mesecih pridobili temeljne veščine, ki so popotnica za nadaljnjo pot v Slovenski vojski. Usposabljanje vključuje krepitev fizične pripravljenosti, obvladovanje osnovne oborožitve, delo v skupini, spodbujanje discipline in samozavesti. V tem intenzivnem obdobju se srečajo tudi z upravljanjem avtomatske puške L2000S, opravijo vsa osnovna streljanja in spoznajo, kaj pomeni ekipni duh v praksi.

Višji vodnik Luka Korać, poveljnik 2. učnega oddelka Slovenske vojske FOTO: Jože Suhadolnik

Čast na najvišjem nivoju

»Slovenska vojska temelji na znanju, vrhunski tehnologiji in močnem ekipnem duhu,« poudarja višji vodnik Luka Korać, poveljnik 2. učnega oddelka . »Bolj je enota povezana med seboj, bolj učinkovito opravljamo naloge. Nošenje slovenske uniforme je zame čast na najvišji ravni.«

Kandidati se na terenu se učijo osnov taktike, rokovanja z orožjem in zaupanja v sočlane enote. FOTO: Jože Suhadolnik

Korać, ki je tudi nosilec usposabljanj z avtomatsko puško, dodaja, da mladim, ki se odločijo za to pot, Slovenska vojska in Ministrstvo za obrambo ponujata številne priložnosti, med drugim visoke štipendije, možnost opravljanja prakse in varno zaposlitev. Po končanem šolanju se lahko zaposlijo v stalni sestavi ali pa se vključijo v pogodbeno rezervno sestavo, kar omogoča združevanje civilnega poklica z vojaškim poslanstvom. »Na usposabljanju kandidati pridobijo veliko samozavesti, odločnost in znanje, kar je vse zelo dragoceno tudi v civilnem življenju,« še poudarja.

Kandidati in kandidatke v Bohinjski Beli vsak dan urijo fizično pripravljenost, natančnost in ekipni duh. FOTO: Jože Suhadolnik

Na usposabljanju na Bohinjski Beli se je kandidatkam in kandidatom pridružila tudi naša ekipa in od blizu spoznala, kako se gradijo vztrajnost, povezanost in pripadnost. Med tistimi, ki so se odločili za izziv vojaškega usposabljanja, je tudi Timotej Kovač, tehnik računalništva in prostovoljni gasilec. »Že od malih nog sem vedel, da bom nekoč vojak. Oče je bil v vojski, v Belgiji smo v okviru Nata živeli v vojaškem naselju in ta način življenja mi je bil vedno blizu,« nam je med kratkim odmorom povedal Timotej Kovač. »Poleg reda in discipline nas inštruktorji urijo v rokovanju z orožjem ter bojnem premikanju, kar mi je zelo všeč. Vadimo stvari, ki me zanimajo, vse od orožja do taktike in prve pomoči.« Timotej v Slovenski vojski vidi priložnost za osebno rast in poklic, ki združuje znanje, pogum in predanost skupnosti, v prihodnosti pa si želi delovati v obveščevalno-izvidniški enoti.

Timotej Kovač, tehnik računalništva in prostovoljni gasilec FOTO: Jože Suhadolnik

Tik preden so si mladi fantje in dekleta nadeli polno bojno opremo in odšli na teren, nam je uspelo ujeti še nekaj kandidatov in čisto vsi se strinjajo: v Slovenski vojski lahko vsak poišče svoje poslanstvo in občutek pripadnosti, ki ga drugje težko doživiš. Služiti domovini je tisto nekaj več, kar te izoblikuje. Služiti domovini zanje pomeni nositi ponos, odgovornost in srce pod uniformo ali kot nam je povedala kandidatka Nina Bravec: »Navdušuje me ideja, da bi bila del nečesa večjega, kjer štejeta odgovornost in predanost. Po končani frizerski šoli sem dve leti delala kot osebna asistentka, a sem kmalu začutila, da si želim nekaj več. Najprej bi rada začela v pehoti, pozneje pa bom videla, kam me bo pot odnesla.« Prizna, da je bil odziv okolice sprva mešan. Mnogi so bili presenečeni nad njeno odločitvijo, a danes vsi podpirajo njen pogum.

Nina Bravec, frizerka in osebna asistentka FOTO: Jože Suhadolnik

Več kot 60 poklicev na eni misiji – služiti domovini

Slovenska vojska ponuja zaposlitev na več kot šestdesetih različnih strokovnih področjih. FOTO: Jože Suhadolnik

Z vstopom v vojaško okolje se odpre široka paleta kariernih poti. V svojih vrstah Slovenska vojska združuje več kot 60 različnih poklicev. Mladi lahko svojo karierno pot zgradijo na poklicno-tehniških in visokotehnoloških področjih, kot so računalništvo in informatika, inženiring, strojništvo, zdravstvo, komunikacije, logistika, mehanika, varovanje, obveščevalno delo in številna druga. To pomeni, da v Slovenski vojski najdejo priložnost tako tisti, ki jih zanima sodobna tehnologija, kot tudi tisti, ki jih žene želja po pomoči ljudem v naravnih in drugih nesrečah ali izzivi v zahtevnih razmerah.

Uniforma Slovenske vojske simbolizira predanost, pripadnost in spoštovanje domovine. FOTO: Jože Suhadolnik

Po koncu šolanja sledi zaposlitev v strokovno usposobljeni ekipi, nadaljnja specialistična usposabljanja in jasne poti napredovanja, od podčastniških do častniških funkcij. Zaposlitev v Slovenski vojski omogoča stabilno, a razgibano kariero, kjer je napredovanje odvisno od predanosti, usposobljenosti in znanja. Mnogi pripadniki začnejo kot vojaki ali podčastniki, pozneje pa s strokovnimi usposabljanji pridobijo specializirana znanja, ki jih vodijo do odgovornih funkcij v poveljniških, tehničnih ali podpornih vlogah.

V Slovenski vojski mladi najdejo priložnost za karierno rast, stabilnost in občutek pripadnosti. FOTO: Jože Suhadolnik

Dobro finančno ovrednotenje dela, socialna varnost in možnost napredovanja sta pomemben del te poti, enako tudi priložnosti delovanja doma in v mednarodnem okolju. Pripadnike Slovenske vojske povezuje tudi dejstvo, da njihovo delo neposredno prispeva k varnosti, stabilnosti in prihodnosti naše skupnosti.

Poročnica Klara Kotnik, namestnica poveljnika učne čete Slovenske vojske FOTO: Jože Suhadolnik

»Pri nas je možnost strokovnega razvoja izjemno raznolika. Slovenska vojska mladim nudi povezovanje osebnih interesov s kariernimi cilji, kar jim daje priložnost, da svojo strast preoblikujejo v poslanstvo,« pojasnjuje poročnica Klara Kotnik, namestnica poveljnika učne čete v Slovenski vojski. Zaposlujejo zelo širok spekter poklicev – od tehnikov, mehanikov, zdravstvenikov, pilotov, laborantov do naravoslovcev. »Prav vsak si lahko poišče svojo pot, v vlogi bodisi podčastnika bodisi častnika,« pravi. Ob tem poudari tudi timsko delo, mednarodne priložnosti in možnosti napredovanja, ki so za mlade pomembni dejavniki pri izbiri kariere.

Urjenje v naravi krepi prilagodljivost in občutek za sodelovanje v zahtevnih razmerah. FOTO: Jože Suhadolnik

Stopiti na pot vojaške kariere je priložnost za osebni razvoj, za razvoj veščin, znanja in samozavesti, ki koristijo posamezniku in skupnosti. Mnogi mladi se za prvi stik z vojsko odločijo prek brezplačnih taborov za mlade, štipendiranja, prostovoljnega služenja vojaškega roka ali prakse. Številni v tej izkušnji najdejo tudi svoje poslanstvo.

Magistrica kiparstva, ki je svojo življenjsko pot našla v 132. gorskem bataljonu

Tudi njena osebna karierna pot je dokaz, da se lahko sanje in poklic srečajo na istem mestu. Klara Kotnik je po poklicu magistrica kiparstva in se je po zaključku študija odločila slediti svojim željam. »Najprej sem šla na služenje prostovoljnega vojaškega roka in ugotovila, da je to to, kar si želim v življenju početi. Obožujem dinamiko, ne predstavljam si rutine in ta služba mi omogoča, da živim svojo strast do gorništva in hkrati pomagam drugim na tej poti,« je povedala namestnica poveljnika učne čete Slovenske vojske, ki je danes zaposlena v 132. gorskem bataljonu, kjer združuje svojo ustvarjalnost, disciplino in ljubezen do narave v poslanstvu, ki ga nosi z iskrenim ponosom.

Mladi v uniformi, ki ponosno zrejo v svojo prihodnost

Tina Čelik, pripadnica Športne enote Slovenske vojske in vrhunska plavalka FOTO: Jože Suhadolnik

V pogovorih s kandidati na usposabljanju na Bohinjski Beli hitro postane jasno, da v Slovensko vojsko prihajajo z zelo različnimi izhodišči, a s skupnim občutkom – željo po pripadnosti in prispevku k nečemu večjemu.

Pripadnica Športne enote Slovenske vojske je tudi vrhunska plavalka Tina Čelik, ki svojo športno disciplino prenaša v vojaško okolje: »Zaposlena sem v Športni enoti slovenske vojske, saj sem kot plavalka prišla tja na pobudo trenerja in športnikov, ki so že del te ekipe. Na usposabljanju je naporno, a zelo podobno pripravam – strog urnik, red in disciplina,« pove Tina, ki je v ZDA diplomirala iz psihologije. S tem znanjem lažje premaguje napore, lahko pomaga tudi drugim kandidatom pri spopadanju z izzivi. »V prihodnosti se vidim kot vojaška uslužbenka na področju psihologije. Ko oblečem uniformo, se počutim zelo ponosno in predano.«

»Izkušnja, ki bi jo moral doživeti čist vsak med nami«

Klara Lukek, kineziologinja FOTO: Jože Suhadolnik

Za kineziologinjo Klaro Lukek je življenje v vojaški enoti vsak dan nova lekcija o sodelovanju in vztrajnosti: »Na usposabljanju nas je zelo veliko, vendar skupaj lažje premagujemo izzive. Za delo v Slovenski vojski sem se odločila, ker sem spoznala, kako široko področje ponuja ta sistem. Kot kineziologinja želim prispevati k boljši psihofizični pripravljenosti pripadnikov in tudi vrhunskih športnikov, zaposlenih v Slovenski vojski. V čast mi je obleči uniformo in zastopati Slovenijo.« Tudi za Vedrana Ivića, tehnika zdravstvene nege, je služenje domovini naravna nadgradnja njegovega poklica. »V Slovenski vojski se vidim v vojaški zdravstveni enoti, saj sem po poklicu tehnik zdravstvene nege. Zaupanje, sodelovanje in pomoč ljudem mi niso tuji, saj sem s tem delom že povezan. Najbolj me zanima helikopterska nujna medicinska pomoč. Trenutno smo v četrtem tednu usposabljanja. Začetki so zahtevni, a menim, da bi moral to izkušnjo doživeti vsak. Meni osebno je zelo všeč.«

Vedran Ivić, tehnik zdravstvene nege in reševalec FOTO: Jože Suhadolnik

Razgibanost vojaškega dela in pomen ekipnega duha je zelo blizu tudi Janu Setnikarju, lesarskemu tehniku in športniku, ki poudarja: »Za Slovensko vojsko sem vedel že od malih nog, zaradi preteklega tekmovanja v rokometu pa sem se za zaposlitev v vojski odločil šele zdaj. Vidim se v 10. izvidniškem bataljonu, kjer bi rad delal z orožjem, eksplozivnimi sredstvi, ranjenci in pomagal ljudem ob naravnih nesrečah. Vojska nam omogoča športne aktivnosti, zdrav življenjski slog, varnost in timsko delo. Ko oblečem uniformo Slovenske vojske, se počutim ponosnega.«

Jan Setnikar, lesarski tehnik in rokometaš RD Rudar FOTO: Jože Suhadolnik

Vsaka njihova zgodba je drugačna, a povezuje jih ista rdeča nit, ki se suka od občutka ponosa do močne pripadnosti in velike odgovornosti. Mladi v uniformi dokazujejo, da je Slovenska vojska moderna delovna organizacija in tesno povezana skupnost, kjer vsakdo lahko razvija svoj potencial in tako prispeva k varnosti domovine.

Kandidati se na usposabljanju učijo osnov taktičnega gibanja in medsebojnega usklajevanja v enoti. FOTO: Jože Suhadolnik

Postani vojak Tisti, ki želijo pristno doživeti vojaško življenje, se lahko odločijo za prostovoljno služenje vojaškega roka (PSVR), namenjeno državljankam in državljanom Republike Slovenije, ki želijo neposredno izkusiti delovanje Slovenske vojske. Program zagotavlja pridobitev splošne vojaško evidenčne dolžnosti (VED) A11100 – vojak. Usposabljanje je odlična priložnost za premagovanje lastnih mej, razvoj odločnosti in pridobitev novih prijateljstev. Po opravljenem programu se lahko kandidati zaposlijo v Slovenski vojski vključijo v prostovoljno pogodbeno rezervo, če želijo svojo civilno kariero združiti s služenjem domovini. Več informacij o vseh oblikah sodelovanja s Slovensko vojsko – od razpisov za dijaške in študentske štipendije do prostovoljnega služenja vojaškega roka – je na voljo na spletni strani postanivojak.si, in pripadajočih družbenih omrežjih Instagram, Facebook, YouTube in TikTok, kjer se zrcali pravi duh Slovenske vojske – pogum, znanje in povezanost. Vse informacije in pojasnila za sodelovanje in vstop v Slovensko vojsko pa so na voljo v vam najbližji upravi za obrambo

Naročnik oglasne vsebine je Ministrstvo za obrambo