Štirje predsedniki na izrednem sestanku o delovanju političnih institucij v času krize

Iz Kitajske danes poročajo o 67 novih okužbah z novim koronavirusom in šestih smrtnih primerih. V provinci Hubei, kjer se je decembra lani virus prvič pojavil, niso zabeležili nobenega novega primera, so sporočili iz kitajske nacionalne zdravstvene komisije. STA Ameriški senat je soglasno sprejel največji rešilni paketi za prebivalsvo in gospodarstvo v novejši zgodovini. Dva bilijona dolarjev vredni odgovor na krizo, ki jo je sprožila epidemija novega koronavirusa, mora sprejeti še predstavniški dom, če se bo to zgodilo, pa bo vsak Američan z letnim bruto dohodkom pod 75 tisoč dolarjev na svoj bančni račun prejel 1200 dolarjev, vsak otrok iz teh družin pa petsto. V sredo je v ZDA število okužb in smrti spet naraslo, in sicer na 69.000 oziroma 1042, od tega največ v državi New York. B. K.Na videokonferenčnem zasedanju bodo voditelji članic EU in evropski poslanci na izrednem plenarnem zasedanju z glasovanjem na daljavo potrdili niz izrednih ukrepov v boju proti virusu. V ospredju razprave bo predvidoma pomoč državam iz evropskega reševalnega mehanizma ESM. Predsednik republike Borut Pahor je za danes sklical izredno srečanje s predsedniki DZ, vlade in DS, Igorjem Zorčičem, Janezom Janšo in Alojzem Kovšco. V predsedniški palači bodo govorili o delovanju političnih institucij v času krize epidemije, o njihovem sodelovanju in skupnih prizadevanjih za politično enotnost in usklajeno delovanje. Pahor je sicer v včerajšnjih Odmevih na Televiziji Slovenija, dejal, sestava ekipe, ki svetuje vladi pri pripravi protikoronskih zakonskih ukrepov, vzbuja veliko zaupanje, sami ukrepi pa gredo v pravo smer.Skupaj je bilo v sredo potrjenih 526 okužb, med njimi je 73 zdravstvenih delavcev. Oskrbovanec v domu starejših občanov v Šmarju pri Jelšah je bil peta smrtna žrtev zaradi novega koronavirusa v Sloveniji.