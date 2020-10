Štirje predsedniki o iniciativi za koalicijo ustavnega loka

Deset skupnih točk, ki naj bi bile predpostavka koalicijskega dogovora Nedotakljivost načela delitve oblasti med zakonodajno, izvršno in sodno.

Zaveza krepitvi neodvisnosti ustanov, ključnih za transparentno delovanje države, ter javnih medijev, nevladnih organizacij in civilne družbe.

Učinkovitejše, bolj konsistentno in strokovno podprto spopadanje s pandemijo covida-19.

Nedvoumnost in brezizjemnost vladavine prava ter neodvisnost sodstva.

Povrnitev veljave stroke v ključne državne ustanove ter obračun s korupcijo v vrhovih oblasti.

Vlaganje v kvaliteto in dostopnost sistemov javnega zdravstva, šolstva in dolgotrajne oskrbe.

Stabilno in povečano vlaganje v znanost in kulturo.

Sistemske rešitve za polno kompatibilnost Slovenije z Zelenim dogovorom EU in digitalno preobrazbo.

Izdatna krepitev kapacitet za pripravo in realizacijo večjih razvojnih in infrastrukturinh projektov, financiranih iz evropskih sredstev.

Povrnitev in utrditev ugleda Slovenije kot progresivne članice Evropske unije in akterke multilateralnega reševanja svetovnih problemov.

»S skupino državljanov in državljank, ki so se že doslej angažirali s kritiko spodjedanja demokratičnih temeljev države Slovenije, sem na vodje štirih opozicijskih strank naslovil iniciativo za ustanovitev koalicije ustavnega loka,« je zapisal na svoji spletni strani ekonomist po našem razkritju, da so se predsedniki LMŠ, SD, Levice in SAB z njim včeraj sestali in da je pripravljen prevzeti vodenje vlade kot tehnični mandatar. Podrobnosti povezovanja, ki je v drugem krogu odprto tudi za Desus, SMC in NSi, pa naj bi predstavili prvaki štirih opozicijskih strank danes ob 15. uri.Iniciativa za ustanovitev koalicije ustavnega loka, pod katero so podpisani še Spomenka Hribar, Pavle Gantar, Boris A. Novak, Arjan Pregl, Barbara Rajgelj, Slavko Splichal, Slavoj Žižek in Niko Toš, predpostavlja, da je treba ukrepati zdaj in takoj, če hočemo preprečiti Republike Slovenije v iliberalno demokracijo in pot brez povratka.Vlada koalicije ustavnega loka naj bi bila politična, in ne tehnična, v koalicijsko pogodbo pa bi zapisali izbranih deset skupnih programskih točk, ki bi jih držale skupaj do rednih volitev leta 2022.Naše poročanje o pobudi za poskus zamenjave vlade je, kot kaže, razburilo tudi prvaka SDS, saj se je nanj odzval z več čivki. Med drugim ga je zmotilo tudi ime ustavni lok, saj, kot je pojasnil, ta po definiciji zahteva predstavništvo najmanj dveh tretjin volilnega telesa.Koalicijske stranke – SMC, NSi in Desus –, na katerih poslanske glasove računajo v opoziciji, so za zdaj v svojih odzivih sicer še zadržane. Je pa na primer poslanka SMCčivknila, da je scenarijev za oblikovanje nove vlade veliko, tudi njenih režiserjev, a SMC v pogovorih o tem s strankami opozicije ne sodeluje. Poslanka SMCpa je navedla: »Koalicija ustavnega loka? Predlagam ustreznejše ime: Koalicija obupanih.«