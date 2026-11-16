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    Slovenija

    Šest županov z izjemno velikim padcem podpore

    V Bohinju je Jože Sodja zbral skoraj polovico manj glasov kot njegov tekmec, v Kobaridu in Hrastniku pa sta dosedanja župana daleč od zmag iz leta 2022.
    Marko Funkl, župan občine Hrastnik, je med župani, ki so izgubili največ podpore. FOTO: Uroš Hočevar
    Galerija
    Marko Funkl, župan občine Hrastnik, je med župani, ki so izgubili največ podpore. FOTO: Uroš Hočevar
    Pija Kapitanovič
    16. 11. 2026 | 04:00
    16. 11. 2026 | 06:06
    6:34
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    Na lokalnih volitvah se v več občinah kaže občuten padec podpore aktualnim županom. V Bohinju je Jože Sodja po delnih rezultatih zbral le polovico toliko glasov kot njegov tekmec Tomaž Medja, v Tišini zaostaja Franc Horvat, v Kobaridu in Hrastniku pa sta se dosedanja župana znašla v precej drugačnem položaju kot pred štirimi leti.

    Vse štiri občine bodo dobile župana šele v drugem krogu. Tudi v Kranju, kjer bo tudi drugi krog, je iz županske tekme izpadel Matjaž Rakovec

    Rakovec je v primerjavi s prvim krogom županskih volitev leta 2022 izgubil 5070 glasov oziroma 30,1 odstotne točke podpore. Rakovec je v štirih letih izgubil več kot polovico podpore, ki jo je imel v prvem krogu volitev leta 2022. Takrat mu je zaupalo 9020 volivcev, letos pa le še 3950. To je 5070 glasov manj oziroma 56 odstotkov manj kot pred štirimi leti.

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    Največji mesti v drugi krog, presenečenje v Kranju

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    Tomaž Vencelj. FOTO: Roman Šipić
    Tomaž Vencelj. FOTO: Roman Šipić
    V Idriji je Tomaž Vencelj v štirih letih izgubil 39,6 odstotne točke podpore, kar je največ med župani, ki so imeli protikandidate tako leta 2022 kot letos. Leta 2022 je v prvem krogu prejel 62,7 odstotka glasov, letos pa le še 23,1 odstotka

    Najizrazitejši padec podpore se kaže v Bohinju. Aktualni župan Jože Sodja, ki je leta 2022 zmagal s 54 odstotki glasov, je tokrat po delnih rezultatih prejel 1280  glasov oziroma 25,2 odstotka. Njegov tekmec Tomaž Medja je zbral 1280 glasov oziroma 48,1 odstotka. Med kandidatoma je tako 610 glasov razlike, Medja pa je prejel skoraj dvakrat toliko glasov kot Sodja. V drugi krog se je uvrstil tudi tretjeuvrščeni kandidat, ki je zbral 605 glasov.

    Kakšni so rezultati v vaši občini? Preverite aktualne volilne rezultate.

     

    Tudi v Tišini se aktualni župan Franc Horvat ni znašel na prvem mestu. Leta 2022 je prejel 58,1 odstotka glasov, tokrat pa jih je po delnih rezultatih zbral 851 oziroma 37,1 odstotka. Pred njim je mag. Simon Detellbach, kandidat lokalne liste, s 967 glasovi oziroma 42,2 odstotka. Razlika med njima je 116 glasov.

    Poraz za župana Kobarida

    Župan občine Kobarid Marko Matajurc FOTO: Blaž Močnik
    Župan občine Kobarid Marko Matajurc FOTO: Blaž Močnik
    V Kobaridu je Marko Matajurc, ki je pred štirimi leti prepričljivo zmagal s 74,8 odstotka glasov, tokrat zbral 38,8 odstotka oziroma 919 glasov. Tudi tam bo odločal drugi krog. Kje se je zapletlo?

    Matajurc je očitno vstopil v volitve z močno politično obremenjenim mandatom. Sedem svetnikov je poleti napovedalo bojkot sej, ker so županu očitali, da ne uresničuje že sprejetih sklepov in da vsiljuje svoje odločitve. Spor se je vrtel tudi okoli gradnje javnih najemnih stanovanj. Svetniki so županu očitali, da želi spreminjati že dogovorjene pogoje in projekt usmeriti v gradnjo stanovanj za trg.

    Matajurc je očitke zavračal in pojasnjeval, da želi projekt izpeljati po pravilih in z ustreznim financiranjem. Težave so bile tudi enotne dovolilnice za plovbo po Soči. Župan je nasprotoval sporazumu, ki so ga podprli svetniki, in zavračal njegovo veljavnost za Kobarid. Septembra je šest svetnikov odstopilo, občinski svet pa je postal nesklepčen.

    Kakšni so rezultati v vaši občini? Preverite aktualne volilne rezultate.

     

    Podoben obrat se kaže v Hrastniku, kjer je Marko Funkl leta 2022 prejel 77,1 odstotka glasov, tokrat pa je zbral 42,7 odstotka oziroma 1646 glasov. Njegova izzivalka Valentina Moljk je tik za njim: prejela je 1576 glasov oziroma 40,9 odstotka. Razlika je le 70 glasov.

    Kot je poročal lokalni portal Zon, je kampanjo zaznamovalo precejšnje javno obračunavanje. Na soočenju 11. novembra je bila v ospredju vsebina pisma, ki ga je objavil kandidat liste Zaveza Andrej Orožen. V njem so bili navedeni očitki na račun aktualnega župana Marka Funkla. 

    Valentina Moljk je dejala, da so navedbe resnične, vendar ni želela razkriti imen ljudi, od katerih naj bi izvirale. Funkl je napovedal kazensko ovadbo proti avtorju pisma, vendar ne zaradi njegove vsebine, temveč zaradi domnevnega nagovarjanja h kaznivemu dejanju, ki da se je zgodilo leto prej. Funkl je dejal, da ima za svoje navedbe dokaze. Na soočenju so odprli tudi vprašanje delovanja Zdravstvenega doma Hrastnik. Moljk je opozorila na finančne težave in neizpolnjevanje programa, Funkl pa je odgovornost pripisal zakonodaji in branil delo zaposlenih. 

    V vseh štirih občinah je torej drugi krog že odločen, ne pa tudi vrstni red kandidatov v Hrastniku. Tam bi ga lahko še nekoliko spremenili glasovi po pošti, vendar to ne vpliva na uvrstitev obeh kandidatov v drugi krog.

    Drugi krog županskih volitev bo 29. novembra. V njem se bosta pomerila kandidata z največ glasovi iz prvega kroga, če nobeden od njiju ni prejel večine veljavnih glasov.

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