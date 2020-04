Stiske maturantov pred zrelostnim izpitom

Dalj časa za seminarske

Ocenjevanje

Ljubljana – Letošnja matura se bo po zadnjih navedbah ministrice za izobraževanje Simone Kustec začela 30. maja. Skoraj vse drugo še ni znano. Maturanti so zaradi tega v veliki stiski, opozarjajo ravnatelji, pristojni pa odgovarjajo, da hitenje ni pravi odgovor, ampak se morajo odločiti za najkakovostnejšo rešitev. Tudi pri ocenjevanju je še veliko neznank. Ministrstvo osnovnim šolam v zadnjem dokumentu sicer priporoča, naj aprila ocenjevanja še ne izvajajo.»Verjamem, da težko pričakovana prvoaprilska izjava naše ministrice ni odgovorila na vprašanja maturantov, staršev in učiteljev. Konkretnejši odgovori bi jim gotovo vsaj malo olajšali stiske, ki jih v tem času doživljajo in so na vsak način drugačne od stisk dijakov nižjih letnikov oziroma od vseh, ki smo formalne zrelostne izpite pisali v rednih, neepidemičnih rokih. Mislim, da se maturanti zelo dobro zavedajo, da je položaj nepredvidljiv, a v izjavah odločevalcem manjka zavedanje, da pri vsem tem ne gre le za maturitetne izpite, ampak za neko novo resničnost s povsem drugačnimi občutki strahu, ki jih ne bi bilo, če bi 'normalno' sedeli v šolskih klopeh,« je odgovoril ravnatelj Gimnazije Celje CenterDijaška skupnost Slovenije se je ta teden odzvala z odprtim pismom vsem pristojnim , v katerem predlagajo, naj bo koledar mature določen čim prej. Izvedli so anketo, ki jo je rešilo več kot 13.000 dijakov. Več kot 70 odstotkov maturantov (teh je bilo v anketi skoraj 70 odstotkov) predlaga, da bi maturo izvedli v zmanjšanem obsegu snovi. Samo 15 odstotkov pa bi raje uvedlo sprejemne izpite na fakultetah. Večina se torej strinja, da matura tudi letos je.Za zdaj je znano, da se za skoraj mesec dni preloži pisanje eseja iz materinščine, zamik bo tudi za interne dele mature, je povedala predsednica državne komisije za splošno maturo dr.: »Gre za seminarske naloge, laboratorijske vaje, oddaje izdelkov in podobno. Ti deli bi se morali zaključiti 15. aprila, rok smo podaljšali na 4. maj. Vse to je treba zagotoviti po elektronski pošti.«Ostalo časovnico in logistiko še izdelujejo, pravi Tavčar Krajnčeva. »Upoštevati je treba konec šolskega leta za četrtošolce, ki ga določa ministrstvo s šolskim koledarjem, in uskladitve opraviti s poklicno maturo. Da vsi tisti, ki želijo opravljati peti predmet, to možnost dobijo in ohranijo,« je dejala in dodala, da bo tudi razglasitev rezultatov gotovo poznejša kot 13. julija. Kdaj bodo znane podrobnosti zrelostnega izpita, s katerim maturanti zaključujejo srednješolsko izobraževanje, še ni znano, je pa Tavčar Krajnčeva poudarila: »Trenutno je kakovost večja prioriteta kot hitrost, poskušamo pa delati tako hitro, kolikor je mogoče.« Nekaj odgovorov naj bi dijakom dali v ponedeljek, ko so dogovorjeni za spletni sestanek.V vseh šolah se ukvarjajo še z vprašanjem ocenjevanja. Ocene v zadnji triadi osnovne šole odločajo tudi o vpisu v srednje šole. Ministrstvo je v okrožnici osnovne šole pozvalo, naj aprila še ne ocenjujejo, v tem času pa bodo na ministrstvu pripravili spremembe pravilnika ocenjevanja znanja. Učitelji se tako že sprašujejo, ali ne bodo zdaj razlike med posameznimi šolami še večje. Nekateri imajo namreč že od prej več ocen, drugi bi jih morda nadomestili z več ustnimi nastopi, ki so večinoma bolje ocenjeni kot pisni.V srednjih šolah na smernice glede ocenjevanja še čakajo, je dejal Deleja: »Vsekakor z ocenjevanji ne bomo hiteli in jih bomo izvajali samo v nujnem obsegu in skladno s prepričanjem 'manj je več'. Ocenjevanje na daljavo v določenih primerih že poteka, in sicer tam, kjer imamo normativno podlago v šolskih pravilih (na primer ustno ocenjevanje). Ne sme pa biti ocenjevanje v tem času absolutna prioriteta.«