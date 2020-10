Na Hrvaškem 258 novih primerov okužbe

10.50 Med okuženimi na Hrvaškem tudi predsednik sabora

10.00 Teden otroka s sloganom Odgovor je pogovor tudi kot opomnik na stiske mladih med epidemijo​

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah odkrili 258 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Umrlo je pet ljudi s covidom-19, je sporočil tamkajšnji nacionalni štab civilne zaščite. Trenutno je v državi okuženih 1512 ljudi, med njimi je tudi predsednik sabora, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.Na bolnišničnem zdravljenju je 296 bolnikov, od tega jih je na ventilatorjih 25. V samoizolaciji pa je trenutno 9081 ljudi. V zadnjih 24 urah so sicer na Hrvaškem opravili 4608 testiranj na okužbo z novim koronavirusom.Med okuženimi je tudi predsednik hrvaškega sabora Jandroković. Ta je v soboto po posvetu z zdravniškim osebjem opravil slikanje pljuč, saj je imel v otroštvu kronični bronhitis. Izkazalo se je, da ima blage simptome covida-19, so pojasnili v saboru.V letu, ko socialne stike omejujejo ukrepi za omejitev širjenja novega koronavirusa, je pogovor, še posebej za mladostnike, izrednega pomena, so ob prihajajočem tednu otroka izpostavili pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Pomembno vlogo pri svetovanju in pomoči v stiski je med epidemijo odigral TOM telefon, ki obeležuje 30-letnico.Med najpogostejšimi vsebinami, ki jih beležijo na TOM telefonu, so po navedbah ZPMS še vedno vrstniki, družina, ljubezen, vendar je opazen trend naraščanja kontaktov v povezavi z duševnim zdravjem, kot so osamljenost, strah, depresija ter razmišljanje o samopoškodovanju in samomoru.To je še poglobila epidemiološka situacija, še posebej v spomladanskih mesecih, ko so bile šole zaprte in tudi vsi socialni stiki zelo omejeni. »Mnoge službe na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov so zaradi omejitve širjenja novega korona virusa odpovedale preglede, naročanja, timske sestanke in preventivno dejavnost za otroke in mladostnike, kar pomeni, da so veliko vlogo odigrale telefonske linije za pomoč v stiski,« so vlogo telefona izpostavili pri ZPMS.Dodali so, da veliko otrok in mladostnikov, ki se obrača na TOM telefon, prihaja iz družin, ki jim že pred epidemijo niso nudile najbolj primernega in varnega okolja, zato je večji delež časa, ki so ga preživeli doma, bistveno poslabšal njihovo psihično stanje. O poslabšanju stanja poročajo tudi otroci in mladostniki, ki prej niso imeli težav z duševnim zdravjem.»Začenjam se dobro počutiti!« je ameriški predsednik Donald Trump sporočil v videoposnetku iz washingtonske vojaške bolnišnice Walterja Reeda.