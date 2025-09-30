  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Najmočnejši varovalni dejavnik so pozitivne izkušnje iz otroštva

    Duševno zdravje mladih: Težave niso nujno bolezen, ampak pogosto odziv na življenjske okoliščine. Stiska tudi klic po več varnosti, opori in povezanosti.
    Mreža medčloveških odnosov in močne povezave dajejo občutek pripadnosti, varnosti in podpore. To ni zgolj kraj ali institucija, temveč živa izkušnja povezanosti v družini, med vrstniki, v šoli, v soseski ali v prostovoljskih, športnih, kulturnih in duhovnih dejavnostih, sporoča raziskava. FOTO: Matej Družnik
    Galerija
    Mreža medčloveških odnosov in močne povezave dajejo občutek pripadnosti, varnosti in podpore. To ni zgolj kraj ali institucija, temveč živa izkušnja povezanosti v družini, med vrstniki, v šoli, v soseski ali v prostovoljskih, športnih, kulturnih in duhovnih dejavnostih, sporoča raziskava. FOTO: Matej Družnik
    Barbara Hočevar
    30. 9. 2025 | 17:30
    30. 9. 2025 | 17:32
    7:26
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Pozitivne izkušnje iz otroštva v smislu varnih odnosov, občutka pripadnosti in podpornih odraslih so najmočnejši varovalni dejavnik duševnega zdravja in blaginje, potrjujejo izsledki raziskave Duševno zdravje mladih v kontekstu globalnih kriz. Ta je med drugim pokazala, da skoraj polovica mladih premalo spi, kar je tudi eden od napovednikov slabšega počutja.

    »Duševnega zdravja mladih ne moremo skrčiti na diagnoze in zdravila. Stiske mladih segajo onkraj medicinskih kategorij: simptomi depresije, anksioznosti ali stresa so pogosto razumljiv odziv na življenjske okoliščine – osamljenost, šolske pritiske, stanovanjsko stisko, negotovo prihodnost. Te težave niso nujno bolezen, temveč klic po več varnosti, opori in povezanosti,« poudarja dr. Metka Kuhar, vodja raziskave, pri kateri so sodelovale še Irena Bolko (obe z ljubljanske fakultete za družbene vede) ter dr. Tanja Šraj Lebar in dr. Ana Šemrov s filozofske fakultete.

    Sorodni članki

    Premium
    Sobotna priloga
    Pomisleki

    Kaj te muči, draga moja deklica?

    Medtem ko se naši otroci nemočno opotekajo iz krize v krizo, je morda čas, da se vprašamo, kako jim lahko pomagamo.
    Novica Mihajlović 27. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Nasilje pri mladih: samo simptom globljih problemov?

    V Sloveniji je še vedno močno prisotna stigma glede duševnih bolezni in iskanja strokovne pomoči.
    12. 6. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Starši naj bodo v podporo in pomoč

    Kako prizadetemu in prestrašenemu otroku ponuditi varnost in zaščito

    Devet Unicefovih nasvetov za podporo in tolažbo otroku v kriznih trenutkih, kakršne lahko povzročijo krvavi dogodki na šolah.
    10. 6. 2025 | 16:16
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Predlog

    Vlada bi imela psihoterapijo v šolah, ravnatelji ne

    Med točkami v zakonu, pri katerih so mnenja različna, je tudi določilo, da bi psihoterapijo izvajali v izobraževalnih ustanovah.
    Barbara Hočevar 15. 4. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2025

    Šport naj bo vir veselja, ne pa stresa

    Družbena odgovornost, trajnostni razvoj in vključenost postajajo pomemben del sponzorskih strategij v športu, pravi Milena Fornazarič.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 4. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Intervju

    S prijazno podporo do več rešenih življenj

    Skupnost, sočutje in prijaznost so ključnega pomena pri obvladovanju samomorov, pravi raziskovalka dr. Nina Krohne.
    Jasna Kontler Salamon 20. 2. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Neverjetna leta

    Ko pomagamo enemu učencu s težavami, pomagamo celemu razredu

    Gostja UKC Ljubljana je bila klinična psihologinja dr. Jamila Reid, ki raziskuje programe za obravnavo vedenjskih težav. Pravi, da nikoli ne smemo obupati.
    Špela Kuralt 14. 1. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Otroci in mladi v stiski

    Najstnica, ki se redno samopoškoduje, na pregled pri psihiatru čaka skoraj leto

    Kljub vzpostavitvi 20 centrov za duševno zdravje se število čakajočih otrok in mladostnikov na obravnavo povečuje.
    Barbara Hočevar 4. 12. 2024 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Raziskava WHO

    Mladostniki čutijo večji pritisk v šoli in manjšo podporo družine

    Raziskava, ki zajema skoraj 280.000 mladih, razkriva skrb vzbujajoče trende v dobrem počutju mladostnikov v 44 državah.
    13. 11. 2024 | 10:36
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Mladina 2024

    Petina mladih meni, da je življenje prazno in brez pomena

    Boljše razmere na trgu dela niso zmanjšale bojazni pred brezposelnostjo, ugotavljajo v raziskavi Mladina 2024. Opazen je tudi strah pred migranti in UI.
    Simona Bandur 9. 10. 2024 | 15:17
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Pogovor z Darjo Groznik

    14 odstotkov dijakov se počuti izločenih, 16 čudnih in odveč

    Predsednica ZPM Darja Groznik meni, da nas pri ustvarjanju bolj empatične družbe in izenačevanju možnosti za vse otroke čaka še veliko dela.
    Polona Malovrh 7. 10. 2024 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji minister

    Hojs potrdil, sumijo ga posredovanja informacij Kavaškemu klanu

    Preiskava pod vodstvom posebnega oddelka Specializiranega državnega tožilstva je pri Alešu Hojsu potekala od 6. ure zjutraj.
    30. 9. 2025 | 10:17
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    »Morda smo že v vojni z Rusijo«

    Nekdanja generalna direktorica MI5 opozarja, da je Zahod zaradi kibernetskih napadov in prikritih operacij Moskve morda že v vojni z Rusijo.
    29. 9. 2025 | 08:29
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Študijsko leto

    Študenti prihajajo in se nastanijo tudi v kleti

    Prag fakultet bo jutri prestopilo 15.367 bruck in brucev, skupno pa je v skupno 402 študijska programa vpisanih skoraj 65.000 študentk in študentov.
    Špela Kuralt 30. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Raziskava

    Koliko stanejo pivo, kava in kosilo v Ljubljani – koliko pa pri naših sosedih?

    Pivo je za Ljubljančane bistveno bolj dostopno kot obedovanje ali kava.
    29. 9. 2025 | 14:19
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

    Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Šport

    Slovenski športniki so obupani! Kje ste navijači?

    Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kriptosredstva

    Licence pomenijo večjo varnost za vlagatelje

    S kriptosredstvi bodo v Iliriki, ki je prva v Sloveniji pridobila licenco za to, začeli trgovati v prvi polovici oktobra.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Zasebni dolg prepoznan v cikličnih in volatilnih panogah

    Ponekod je že med najpomembnejšimi načini financiranja podjetij, pri nas se še uveljavlja.
    Milka Bizovičar 30. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Na voljo imamo le še 25 let, vemo, kako je v Evropi

    Zeleni prehod ni le tehnološki izziv, saj visoki stroški in dolgotrajno pridobivanje dovoljenj postavljajo prihodnost industrije pred resno preizkušnjo.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vprašanje, ali bosta Mercedes in Audi še proizvajala avtomobile

    Janez Škrabec, Anžej Olaj in Matjaž Čemažar so govorili o turbulentnih razmerah po svetu in iskali priložnosti za slovenske izvoznike.
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več

    Več iz teme

    raziskavaduševno zdravjemladistiskaosamljenostozaveščanje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Najmočnejši varovalni dejavnik so pozitivne izkušnje iz otroštva

    Duševno zdravje mladih: Težave niso nujno bolezen, ampak pogosto odziv na življenjske okoliščine. Stiska tudi klic po več varnosti, opori in povezanosti.
    Barbara Hočevar 30. 9. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Francija 2025

    Kolesarji so prišli iz Ruande, prtljaga še ne

    Na evropskem prvenstvu v Franciji bo slovenske barve branilo 27 tekmovalk in tekmovalcev. Kronometer spet za Evenepoela, cestna dirka za Pogačarja.
    Miha Hočevar 30. 9. 2025 | 17:28
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Ostalina s Planinskega polja

    Dvorec Haasberg: ko ruševine oživijo

    Eden najlepših baročnih dvorcev je tudi kot ruševina impozanten.
    Simona Bandur 30. 9. 2025 | 17:25
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Poljska

    Zaradi sabotaže plinovoda Severni tok aretiran Volodimir Z.

    Ukrajinec je osumljen, da je bil eden od potapljačev, ki so namestili eksploziv v operaciji, v kateri je bil vpleten tudi par, ki je vodil potapljaško šolo.
    30. 9. 2025 | 16:58
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Izvor človeka

    Milijon let stara lobanja bi lahko na novo napisala zgodovino izvora človeka

    Homo sapiens naj bi svoje značilnosti razvil že pred okoli 1,02 milijona let.
    30. 9. 2025 | 16:41
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Ostalina s Planinskega polja

    Dvorec Haasberg: ko ruševine oživijo

    Eden najlepših baročnih dvorcev je tudi kot ruševina impozanten.
    Simona Bandur 30. 9. 2025 | 17:25
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Poljska

    Zaradi sabotaže plinovoda Severni tok aretiran Volodimir Z.

    Ukrajinec je osumljen, da je bil eden od potapljačev, ki so namestili eksploziv v operaciji, v kateri je bil vpleten tudi par, ki je vodil potapljaško šolo.
    30. 9. 2025 | 16:58
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Izvor človeka

    Milijon let stara lobanja bi lahko na novo napisala zgodovino izvora človeka

    Homo sapiens naj bi svoje značilnosti razvil že pred okoli 1,02 milijona let.
    30. 9. 2025 | 16:41
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    AVTOMOBILIZEM

    Večno vprašanje: kakšne so koristi dobrega hibrida?

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kakšna je finančna varnost ob nezgodi?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 14:49
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Za prste obliznit: kosilo v nekaj minutah

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    VIDEO: Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 11:54
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    Od igrišča do specialista brez dolgega čakanja

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

    Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:51
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

    Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Sanjate o novem domu? To morate vedeti

    Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Vsaka ura zastoja za podjetje lahko pomeni več tisoč evrov izgube«

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Brezplačni priročnik: Povečajte svojo samozavest s tehnikami NLP

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od Alp do Jadrana: zakaj je Koroška nova logistična zvezda Evrope

    Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 15:12
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PREZRAČEVANJE

    Kolikokrat dnevno lahko odpremo okna?

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Tri najpogostejše zdravstvene težave, na katere moramo biti posebej pozorni

    Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več

