Najmočnejši varovalni dejavnik so pozitivne izkušnje iz otroštva

Pozitivne izkušnje iz otroštva v smislu varnih odnosov, občutka pripadnosti in podpornih odraslih so najmočnejši varovalni dejavnik duševnega zdravja in blaginje, potrjujejo izsledki raziskave Duševno zdravje mladih v kontekstu globalnih kriz. Ta je med drugim pokazala, da skoraj polovica mladih premalo spi, kar je tudi eden od napovednikov slabšega počutja.

»Duševnega zdravja mladih ne moremo skrčiti na diagnoze in zdravila. Stiske mladih segajo onkraj medicinskih kategorij: simptomi depresije, anksioznosti ali stresa so pogosto razumljiv odziv na življenjske okoliščine – osamljenost, šolske pritiske, stanovanjsko stisko, negotovo prihodnost. Te težave niso nujno bolezen, temveč klic po več varnosti, opori in povezanosti,« poudarja dr. Metka Kuhar, vodja raziskave, pri kateri so sodelovale še Irena Bolko (obe z ljubljanske fakultete za družbene vede) ter dr. Tanja Šraj Lebar in dr. Ana Šemrov s filozofske fakultete.