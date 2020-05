FOTO:Stiske pomoči potrebnih so se še povečale

Ljubljana – Številne marginalizirane in ranljive skupine so se v času epidemije znašle v zelo zahtevnem položaju. Veliko preventivnih in socialnovarstvenih programov ter druge ključne intervencije so namreč zaprli vrata oziroma so dejavnosti zelo omejili. Ljudje, ki živijo na robu družbe, so tudi sicer bolj izpostavljeni morebitnim okužbam, predvsem zaradi zdravstvene ranljivosti, socialnega in ekonomskega položaja pa tudi drugih dejavnikov, kot so socialna izolacija oziroma izključenost, stigma in neredko tudi kriminalizacija.Med epidemijo so se v nezavidljivem položaju znašli odvisniki od drog. Društvo Stigma je imelo v tem ...