Golob: Pripravljeni smo prevzeti državo takoj

Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministrski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben.

Vlada v senci, ki so jo oblikovali v Gibanju Svoboda in je danes prvič zasedala, namerava svoje delo organizirati na šestih področjih: draginja, starejši in socialna varnost, mladi, prihodnost in znanje, zdravstvo in dolgotrajna oskrba, gospodarstvo, konkurenčnost in javne finance, energetska varnost in infrastruktura ter red, varnost in mir.

Vsako izmed področij bo vodil nosilec resorja, pomagali mu bodo strokovni sveti. Golob, ki je ob začetku zasedanja ocenil, da je nova vlada pod vodstvom Janeza Janše v prvih 100 dneh zlasti nagrajevala svoje dolžnike iz časa predvolilne kampanje, medtem ko ukrepov, ki bi izboljšali življenje ljudi, niso dočakali, napoveduje, da cilj vlade v senci ne bo le kritika aktualne oblasti.

Po njegovih besedah se bodo sicer odzivali na predloge in delo vladne koalicije, a bodo pripravljali tudi svoje predloge za čim širši krog ljudi. Kot obljublja, želijo pokazati, da se da drugače, da se da ukrepe pripraviti na dostojen način. Koordinacijo področja zdravstva, ki ga prepoznavajo kot prioritetno, bo prevzel Golob sam.

Vodenje preostalih področjih pa bodo prevzeli še drugi člani iz vrst Svobode, področje starejših in socialne varnosti Alenka Bratušek, mladih in znanja Vinko Logaj, gospodarstva in javnih financ Klemen Boštjančič.

Energetiko in infrastrukturo bo vodil Jure Leben, področja varnosti, reda in miru, ki po Golobovih besedah predstavljajo državotvorne resorje, pa Matej Grah. Mesto vodje kabineta predsednika vlade v senci bo zasedla Mojca Seliškar Toš, generalne sekretarke pa vodja podmladka Svobode Nika Podakar.

V največji opozicijski stranki zatrjujejo, da vlada v senci združuje ekipo, ki je odgovornost za vodenje države pripravljena prevzeti takoj. »Nadaljevala bo delo, začeto v prejšnjem mandatu, odgovarjala na nove izzive in ponudila svoje rešitve,« obljubljajo. Svoboda je k sodelovanju povabila tudi druge opozicijske stranke in zunajparlamentarni Prerod, a pri vseh dobila košarico.

Danes sicer mineva sto dni od nastopa četrte vlade Janeza Janše, ki jo sestavljajo SDS, NSi, SLS, Fokus in Demokrati, imenovana pa je bila tudi s podporo Resnice.

Prvo etapo mandata 16. slovenske vlade so med drugim zaznamovali obrat v odnosu do Izraela, ukrepi za blaženje naraščajočih cen goriv ter dvig obrambnih izdatkov s ciljem izpolnitve zavez Natu v rebalansu letošnjega proračuna. Odmevale so tudi napovedi nekaterih reform in zakonodajnih sprememb, med njimi glede financiranja nevladnih organizacij, ukinitev devetletke in posegi v medijsko zakonodajo.