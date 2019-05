Sto kupcev za koprska stanovanja

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je do 26. maja prejela sto varščin za nakup stanovanj v kompleksu Koprska vrata. Prodaja 164 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti in shrambami ter več kot 2000 kvadratnimi metri poslovnih prostorov je potekala med 22. aprilom in 26. majem, ko so bili organizirani tudi dnevi odprtih vrat.



Ponudbo za nakup je mogoče oddati še do konca meseca. Prodaja enot poteka prek oddaje zavezujočih ponudb, pri čemer varščina za stanovanje znaša 5000 evrov za do tri izbrana stanovanja. Izhodiščne cene se gibljejo med 2000 in 2600 evri za kvadratni meter.



Žiga Pfeifer, vodja nepremičninskega portfelja DUTB, je s postopkom prodaje zadovoljen. Za stanovanja so se večinoma zanimali Slovenci, manj kot štiri odstotke oglednikov je bilo iz drugih držav, predvsem iz Italije in Rusije, nekaj pa tudi iz Anglije in ZDA. Največ povpraševanja je bilo za večsobna stanovanja v višjih nadstropjih.



DUTB bo skupaj z notarko v prvih dveh tednih julija odprla prejete ponudbe za nakup stanovanj. K podpisu pogodbe bodo povabljeni ponudniki, ki so za posamezno stanovanje oddali najvišjo ter popolno ponudbo in jo potrdili s plačilom varščine. Prvi stanovalci se bodo lahko v svoja nova stanovanja vselili takoj po plačilu celotne kupnine in po izvedeni primopredaji nepremičnine v posest kupca.



Nezavezujoče ponudbe za nakup poslovnih prostorov pa DUTB sprejema tudi po koncu maja oziroma vse do prodaje posameznih enot.