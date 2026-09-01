Sto slovenskih podjetij sedanjosti za prihodnost

Future 500 Forum je strateška iniciativa, ki jo izvaja poslovna šola IEDC z Bleda, razvijajo pa jo v partnerstvu z Atlantic Councilom in Blejskim strateškim forumom. Na njem so v ponedeljek prvič javno predstavili Future 100, nacionalni izbor stotih uspešnih slovenskih podjetij z največjim potencialom za prihodnost.

Pri tem je Stjepan Orešković, ustanovitelj iniciative Future 500 in predsednik nadzornega sveta IEDC, pojasnil, da so ustvarili lestvico podjetij po sedmih razsežnostih. Najprej so po pregledu okoli 203.000 registriranih in delujočih podjetij ugotovili, da jih 603 izmed njih ustreza kriterijem OECD za visoko rast: »Po tem kriteriju je visoka rast tri leta zaporedoma za najmanj 20 odstotkov.«