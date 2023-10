Rekordni jabolčni olup meril kar 730 centimetrov

Že 24. leto zapored bo v Kozjanskem parku potekal praznik kozjanskega jabolka z visokodebelnih travniških sadovnjakom, ki jih je v tem delu naše domovine na pretek. Prireditev je iz skromnih začetkov prerasla v eno največjih in najodmevnejših v Sloveniji. Razni dogodki ob prazniku potekajo vse od nedelje, najbolj odmeven in obiskan pa bo tradicionalen sejemski del, ki bo potekal jutri in v nedeljo, oba dneva z začetkom ob 10. uri. Sejem bo odprl Marko Maver z ministrstva za naravne vire in prostor.

Na trgu v Podsredi se bo na 150 stojnicah predstavilo okoli 180 ponudnikov iz ekoloških kmetij, tradicionalnih obrtnikov in med drugim tudi številna društva. Celotno sejemsko dogajanje bodo popestrili s kulturnim programom z več kakor dvesto nastopajočimi, na katerem se bodo zvrstili ljudski pevci in godci, harmonikarji in tudi folklorne skupine. Že 15. leto zapored bodo podelili naziv carjevič, ki ga pridobi sadjar, ki v tekočem letu najbolje poskrbi za svoj travniški sadovnjak in ga bodo ustoličili na sadjarskem tronu.

Dosedanjim enaintridesetim nosilcem blagovne znamke Sožitje-Kozjanski park se bosta letos pridružila še dva nova. Pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke podelijo ponudnikom znotraj območja Kozjanskega parka, ki svoje izdelke pridelajo in predelajo na naravi in ljudem prijazen način ter s čim manjšim vplivom na okolje in naravo. Najboljšemu peku jabolčnega zavitka bodo podelili naziv štrudl mojstra. Tudi tokrat bodo pripravili tekmovanje v najdaljšem jabolčnem olupu. Rekord trdno drži v rokah Martin Magdalenc, saj je njegov olup meril kar 730 centimetrov.

Zdrava jabolka z visokodebelnih travniških sadovnjakov. FOTO: Danilo Utenkar/Delo

Na prireditvi bo poskrbljeno tudi za najmlajše s številnimi delavnicami. V okviru Kuhne na jabki bo sedem gostincev poskrbelo za pristno domačo hrano. V nedeljo bosta poleg sejemskega dogajanja na sporedu še tek in kolesarjenje. Rekreacijski tek bo potekal na 5800 metrov dolgi trasi, ki je speljana iz Podsrede do gradu in po gozdni pešpoti nazaj v Podsredo. Za kolesarjenje pod geslom Z jabko na kolo so pripravili 14 kilometrov dolgo pot, ki je speljana po stranskih makadamskih poteh na območju Kozjanskega parka.

Okoljski sejem z dušo

Praznik kozjanskega jabolka je vsebinsko vpet v sodobna prizadevanja po trajnostnem, krožnem in sonaravnem razvoju, ob upoštevanju načel varstva narave. Prireditev pomembno vpliva na prepoznavnost Kozjanskega, sejemsko dogajanje pa opisujejo kot »okoljski sejem z dušo«. Kozjanska jabolka prihajajo iz visokodebelnih travniških sadovnjakov, ki so naravovarstveno med najpomembnejšimi habitati v Kozjanskem parku. Tu živijo nekatere vrste ogroženih ptic, kot so vijeglavka, zelena žolna, pivka, veliki skovik, pogorelček, čuk in rjavi srakoper ter ravno zaradi njih so ti habitati po »ptičji direktivi« vključeni v območje Natura 2000.

Jabolko iz visokodebelnih travniških sadovnjakov pomeni varovanje narave, nadaljevanje tradicije in dediščino kozjanskih prednikov, blagostanje in zdravo hrano ter simbol prepoznavnosti zavarovanega območja Kozjanskega parka in identifikacije domačinov z zavarovanim območjem. »Kozjansko jabolko nas s svojim simbolnim pomenom, kot sadež in kot tržno blago povezuje v okolju prijazno celoto. Čeprav je letošnja letina sadja zaradi vremenskih nevšečnosti zelo skromna, bo sejem kljub temu zelo živahen. Za vsakega se bo našlo nekaj,« je povedala Nina Gabron z javnega zavoda Kozjanski park.