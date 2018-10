Stoltenberg v Slovenijo prihaja z jasnim sporočilom

Slovenijo bo danes na povabilo predsednika vladeobiskal generalni sekretar zveze Nato. Vodja severnoatlantskega zavezništva se bo v sklopu uradnega obiska sestal tudi s predsednikom republikein predsednikom parlamenta, zgodaj popoldne pa bo nagovoril državni zbor. Na Brdu pri Kranju si bo ogledal tudi vajo delovanja specialne enote.Glavna tema Stoltenbergovih pogovorov s predstavniki državnega vrha bo po pričakovanju višina slovenskih obrambnih izdatkov. Kot je generalni sekretar Nata povedal v ponedeljkovem intervjuju za Delo , podpira, da je Slovenija realno povečala izdatke, a jo vseeno spodbuja k večjim prizadevanjem na tem področju. To bo tudi njegovo ključno sporočilo slovenski vladi.»Prispevki v Natove misije in operacije so pomembni, a pomembni so tudi denar in zmogljivosti,« je v intervjuju pred obiskom v Sloveniji poudaril prvi mož Nata.Slovenija naj bi letos za obrambo namenila odstotek svojega BDP, s čimer je na repu zaveznic, njeni načrti do leta 2024 pa predvidevajo le rahlo zvišanje na 1,2 odstotka BDP. Manj za obrambne izdatke namenjajo samo še Luksemburg, Belgija in Španija.