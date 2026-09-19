Stomilijonska luknja v zdravstveni blagajni

Finančni primanjkljaj v zdravstveni blagajni bi lahko občutili tudi zavarovanci, se vrstijo opozorila iz zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) po objavi predloga rebalansa proračuna, ki predvideva za sto milijonov evrov manjši transfer iz državne blagajne. Namesto 520 milijonov evrov, kolikor so prvotno predvideli, naj bi jih dobili 420 milijonov. Svet zavoda zato poslance poziva, naj tega določila ne podprejo, zdravstveno ministrstvo pa s prstom kaže na prejšnjo vlado, od ZZZS pa pričakuje ukrepanje. ZZZS upravlja več kot sedem milijard evrov javnih sredstev, v finančnem načrtu so predvideli transfer iz državnega proračuna v višini 520 milijonov evrov, delno kot nadomestilo za primanjkljaj nekdanjega prostovoljnega zavarovanja, delno pa na račun skokovite rasti stroškov dela zaradi ...