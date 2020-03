FOTO:Stop, če ni pravih papirjev

Mejni prehod Obrežje Foto Jože Suhadolnik

Pogovori o oskrbovalnem koridorju

V Luki Koper ni zastojev

»Pristaniške storitve do tega trenutka potekajo normalno. Razmere se neprestano spreminjajo, a zastojev ne beležimo,« je sporočil Sebastjan Šik, predstavnik Luke Koper. Da pomorski promet zaradi izbruha koronavirusa za zdaj nima večjih težav, so potrdili tudi v sekciji pristaniških špediterjev, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, in v Zvezi pomorsko prometnih agencij Slovenije.

Skupina ukrajinskih delavcev je čakala na mejnem prehodu Fernetiči, da bi odpotovali naprej proti domu v Kijev.

Sindikati na pomoč tovornjakarjem

»Kaj jim je? Danes sem natovoril gorivo v Kopru na Petrolu, ga peljal v Verono in zdaj me ne pustijo več nazaj domov, na Reko!« Tako se je včeraj popoldne na vstopni točki na nekdanjem mejnem prehodu Škofije hudoval hrvaški prevoznik. Na Fernetičih pa so v dopoldanskih urah zavrnili skupino Ukrajincev, ki so potovali z avtobusom. Gre za omejitvene ukrepe, ki so jih v Sloveniji sprejeli zaradi šrjenja koronavirusa »Katastrofa je, vroči telefoni, obup, skratka,« je včerajšnje razmere s tovornim prometom opisal, direktor združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije. »Vzpostavili smo nekakšno krizno spletno stran, prek katere obveščamo prevoznike o vseh zaporah v posameznih državah. Slovenija na vstopnih točkah na meji z Italijo ne omejuje vstopa le slovenskim državljanom in tovornim vozilom, ki so namenjena v našo državo, sicer pa – z izjemo poštnih pošiljk, zdravil, zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov ter človekoljubne pomoči – prepoveduje ves tranzitni tovorni promet. Tako iz Italije v Slovenijo ne morejo vstopiti niti hrvaški tovornjaki. Obenem pa slovenski policisti ne branijo vstopa tujcem, ki želijo mejo prečkati z osebnim vozilom ali peš – seveda ob pogoju, da potniki nimajo povišane telesne temperature.Sever je ocenil, da je na italijansko-slovenski meji manj težav kot na meji s Hrvaško, ki je že v četrtek zaprla prehod za tranzitni promet iz Italije. »Kot smo seznanjeni, potekajo pogovori na evropski ravni o vzpostavitvi nekakšnega koridorja za oskrbo prebivalstva,« je nadaljeval sogovornik. Poleg Hrvaške sta mejo povsem zaprli za tovorni promet še Slovaška in Madžarska, na tej poti pa sta po njegovih besedah tudi Avstrija in Nemčija., vodja direktorata za policijo in druge varnostne naloge, je včeraj pojasnil, da je bila težava s skupino Romunov, ki čez Madžarsko niso mogli domov. Hrvaška pa je na meji s Slovenijo zadržala mednarodni potniški vlak, v katerem je bila sicer večina hrvaških državljanov, ki so se vračali z dela v tujini. Kot je navedel, Hrvaška od tujih državljanov zahteva 500 evrov za vstop, kar naj bi ustrezalo stroškom za karanteno. Bradač je zagotovil, da bodo za vse zadržane ljudi na meji poskrbeli in se dogovorili za njihovo vrnitev domov. Naš fotoreporter Voranc Vogel pa je po drugi strani na vstopni točki Fernetiči naletel na skupino Ukrajincev, ki so potovali z avtobusom, in jih slovenski policisti niso spustili v našo državo. Predvidoma so pot nadaljevali proti Avstriji.Na dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški pa je včeraj nastajala celo do 18 kilometrov dolga kolona vozil, tako na odstavnem kot na voznem pasu. Vozniki tovornih vozil so na izstop iz Slovenije uradno čakali 15 ur, neuradno pa še bistveno dlje. »Najprej smo pozivali vlado in civilno zaščito, a brez uspeha, nato pa smo sami kontaktirali Mercator, kjer so se takoj odzvali s pomočjo – v 15 minutah je bil pripravljen tovornjak s sendviči in prigrizki za čakajoče šoferje,« je o včerajšnji akciji povedalageneralna sekretarka Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije. Proti večeru se je kolona tovornjakov na Obrežju skrčila na tri kilometre, medtem ko se je na podravski avtocesti med razcepom Draženci in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški še vedno vila 14 kilometrov daleč.