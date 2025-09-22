Eurostat: 1,8 odstotka Slovencev resno materialno ogroženih

Slovenija je bila po stopnji resne materialne in socialne ogroženosti lani glede na podatke evropskega statističnega urada Eurostat na zadnjem mestu v EU, kar je v tem primeru dobra novica.

Stopnja resne materialne in socialne ogroženosti v letu 2024 (v odstotkih). FOTO: STA

Medtem ko je bilo v povprečju v EU resno materialno in socialno ogroženih lani 6,4 odstotka prebivalstva, v evrskem območju pa je stopnja dosegla 6,1 odstotka, je bil ta delež v Sloveniji zgolj 1,8 odstotka.

Druga najboljša med članicami EU je bila po tem kazalniku Hrvaška z dveodstotnim deležem, sledila pa je Poljska z 2,3 odstotnim.

V splošnem so bile stopnje resne materialne in socialne ogroženosti nižje v srednji Evropi ter na severu in severozahodu stare celine.

Višje pa so bile predvsem bolj na jugu in jugovzhodu Evrope, nadpovprečni sta bili stopnji tudi v Nemčiji in Franciji.