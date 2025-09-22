Eurostat: 1,8 odstotka Slovencev resno materialno ogroženih

Neomejen dostop | že od 14,99€
Slovenija je bila po stopnji resne materialne in socialne ogroženosti lani glede na podatke evropskega statističnega urada Eurostat na zadnjem mestu v EU, kar je v tem primeru dobra novica.
Medtem ko je bilo v povprečju v EU resno materialno in socialno ogroženih lani 6,4 odstotka prebivalstva, v evrskem območju pa je stopnja dosegla 6,1 odstotka, je bil ta delež v Sloveniji zgolj 1,8 odstotka.
Druga najboljša med članicami EU je bila po tem kazalniku Hrvaška z dveodstotnim deležem, sledila pa je Poljska z 2,3 odstotnim.
V splošnem so bile stopnje resne materialne in socialne ogroženosti nižje v srednji Evropi ter na severu in severozahodu stare celine.
Višje pa so bile predvsem bolj na jugu in jugovzhodu Evrope, nadpovprečni sta bili stopnji tudi v Nemčiji in Franciji.
Resno materialno in socialno prikrajšane so po statistični definiciji osebe, ki zaradi omejenih finančnih virov gospodinjstva in ne zaradi lastne izbire oz. navad izkazujejo vsaj sedem od spodaj naštetih elementov prikrajšanosti.
1) niso sposobni redno plačevati hipoteke ali najemnine, redno poravnavati stanovanjskih stroškov ali odplačevati kreditov;
2) ne morejo primerno ogrevati stanovanja;
3) ne uspejo poravnati nepričakovanih izdatkov;
4) ne morejo si privoščiti mesnega ali enakovrednega vegetarijanskega obroka vsaj vsak drugi dan;
5) ne morejo si privoščiti enotedenskih letnih počitnic za vse člane gospodinjstva;
6) ne morejo si kupiti osebnega avtomobila;
7) ne morejo zamenjati obrabljenega ali poškodovanega pohištva;
8) ne morejo zamenjati ponošenih oblačil z novimi;
9) nimajo vsaj dveh parov primernih čevljev za različne vremenske pogoje;
10) ne morejo se družiti s prijatelji/sorodniki ob pijači/obroku vsaj enkrat na mesec;
11) ne morejo se redno udeleževati plačljivih prostočasnih aktivnosti;
12) ne morejo vsak teden porabiti manjšega zneska denarja zase;
13) nimajo dostopa do interneta od doma.
