Storilcu pomagali takoj, žrtvi bodo prihodnje leto

Moškega zalotili pri snemanju ženske v garderobi bazena. Žrtev pod pritiski in brez pomoči

V začetku februarja je obiskovalka novomeškega bazena doživela travmatično izkušnjo med preoblačenjem v kabini garderobe. Sledilo je razočaranje nad medlim odzivom pristojnih, vmes pa je storilec angažiral ljubljanskega zdravnika in profesorja, ki je žrtev pozval k razmisleku o umiku prijave dogodka. Žrtev je termin za psihološko pomoč dobila poleti leta 2027. Ženska je po večernem plavanju v novomeškem bazenu olimpijskega centra odšla v garderobo. Med preoblačenjem se je po naključju sklonila in na tleh zagledala roko, ki je k njej molela iz sosednje kabine. V roki je bila kamera, ki jo je snemala med preoblačenjem. »To je bilo kot v grozljivki, ko se od nekod pojavi samo roka. Nato sem šele zagledala kamero,« pravi. Začela je kričati na pomoč in prvi se je odzval njen spremljevalec, s ...