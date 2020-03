Storitve bo zaradi koronavirusa prilagodila tudi Pošta Slovenije

V primeru vročanja paketov bodo stranke pozvali, naj se opredelijo do alternativnega vročanja, ki ne vključuje fizičnega stika oz. podpisa. FOTO: Jure Eržen/Delo

Ukrepi GLS

Ukrepajo tudi pri GLS Slovenija, zato prosijo širšo javnost za sodelovanje ob novem načinu prevzema in dostave paketov v času izrednih razmer. Primopredaja paketov poteka izključno na prostem. GLS kurirji ne bodo vstopali v pisarne, skladišča in druge prostore. Predaja naj poteka brez kontaktov z varnostno razdaljo 1,5 metra. Prejemnik paketa naj prevzame paket zunaj.

Prejemniki paketov naj se v čim večjem številu odločijo za plačilo direktno spletnim trgovcem (s plačilom po predračunu ali s plačilnimi karticami), da kolikor je možno zmanjšamo število paketov z odkupnino in s tem stikov ob plačilu po povzetju.

Pošiljatelji naj omogočijo vsem svojim prejemnikom izbiro o dostavi FDS (FlexDeliveryService) z vpisom e-mail naslova prejemnika. Obvestite prejemnike paketov o tej možnosti že pred ali ob naročilu.

Prejemniki paketov naj se v čim večjem številu odločijo za dostavo na dogovorjeno mesto ali za dostavo v GLS Paketomat z uporabo FDS in e-upravitelja dostave Mojpaket.eu. Dostava na dogovorjeno mesto pomeni, da prejemnik ne podpiše prevzema in da lahko kurir pusti paket npr. pred vrati, na terasi, za ograjo, ipd.. GLS Paketomati omogočajo brezkontaktni prevzem paketa na 70-ih lokacijah po vsej Sloveniji.

Če paketa ne bo možno dostaviti niti brezkontakno na naslovu niti preko GLS Paketomata, se bo paket takoj vrnil k pošiljatelju. Ukrepajo tudi pri GLS Slovenija, zato prosijo širšo javnost za sodelovanje ob novem načinu prevzema in dostave paketov v času izrednih razmer.

Pošta Slovenije bo s ponedeljkom prilagodila način zagotavljanja določenih poštnih storitev. Dostavljalci bodo v hišne predalčnike naslovnikov vlagali tudi priporočena pisma. Vse stranke in poslovne partnerje poziva, da naj poštne storitve uporabljajo le, če je to nujno. Spletne trgovce pozivajo, naj kupce usmerjajo v spletna plačila.Pošta Slovenije vse stranke poziva, naj v skrbi za zdravje zaposlenih in drugih strank dosledno upoštevajo predpisani režim vstopa v poštne poslovalnice, in sicer v omejenem obsegu. Na pošti se lahko hkrati nahaja le toliko strank, kolikor je delujočih poštnih okenc. Ob tem naj stranke upoštevajo priporočeno medsebojno razdaljo, so sporočili s pošte.»Če bodo vsa okenca zasedena, stranke prosimo, naj počakajo pred vhodnimi vrati poslovalnice, da pridejo na vrsto. Če bo treba, bodo zaposleni na pošti vstop v poslovalnico regulirali z občasnim omejenim spuščanjem strank na pošto,« so zapisali.S ponedeljkom bo način zagotavljanja določenih poštnih storitev prilagojen in ne bo nujno zahteval obiska pošte ali osebnega stika z dostavljalcem. Dostavljalci bodo v hišne predalčnike naslovnikov vlagali tudi priporočena pisma.Za pisma, ki se vročajo po posebnih zakonih (pravdni postopek, kazenski postopek in podobno) in je predpisana osebna vročitev s podpisom naslovnika ali pooblaščene osebe, bodo dostavljavci v hišnih predalčnikih naslovnikov puščali obvestila o možnosti prevzema pisma na pošti.Največ teh pisem se po navedbah pošte vroča po zakonu o splošnem upravnem postopku in zakonu o pravdnem postopku, ki jih lahko pošta skladno z zakonom v primeru, da naslovnik pisma ne prevzame na pošti, po preteku roka za prevzem na pošti vloži v njegov hišni predalčnik brez potrditve prevzema. »Vse prebivalce zato pozivamo, da teh pisem, če to ni nujno potrebno, ne hodijo iskat na pošto, saj jih bodo po poteku roka za prevzem na pošti prejeli v svoj hišni predalčnik,« so pozvali.Poslovne stranke, še posebej spletne trgovce, pa so pozvali, da naj v želji po zmanjšanju osebnih stikov pri vročanju pošiljk do nadaljnjega svoje kupce usmerjajo na spletna plačila ter se izognejo posebnim storitvam, kot so plačilo po povzetju, povratnica in podpis naslovnika.V primeru vročanja paketov bodo stranke pozvali, naj se opredelijo do alternativnega vročanja, ki ne vključuje fizičnega stika oz. podpisa, ter naj pakete prevzamejo na dogovorjenem mestu, določene storitve, kot so vnos in odvoz blaga v stanovanje naslovnika, pa se do nadaljnjega ne bodo izvajale.Kot so še poudarili, imajo pripravljene različne scenarije in protokole ob nadaljnjem širjenju virusa in obolevanja zaradi okužbe, o čemer bodo sproti obveščali zaposlene in javnost.