Z Dunaja smo prejeli odgovore na vprašanja o možnostih, ki so se v zadnjih dneh omenjale glede plačil slovenskega Darsa na račune prevarantov. Ti naj bi se vrinili v poslovno komunikacijo med Darsom in avstrijskim Strabagom, o spremembi računa pa so Dars obvestili, preden je slednji izvedel več načrtovanih plačil za Strabag. V dneh po razkritju se je pri nas dopuščala tudi možnost, da je do vdora v komunikacijo oziroma informacijski sistem prišlo pri avstrijskem gradbincu.

Incident ni posledica zlorabe ali nepooblaščenega dostopa do informacijskih sistemov družbe Strabag,“

Vodja mednarodnega komuniciranja pri Strabagu Birgit Kümmel pa za Delo pojasnjuje, da so - po prejemu informacij o incidentu s strani Darsa – sprožili notranjevarnostne postopke tudi v Avstriji: »Naša interna preiskava, ki smo jo nemudoma sprožili, je pokazala, da incident ni posledica zlorabe ali nepooblaščenega dostopa do informacijskih sistemov družbe Strabag,« pojasnjujejo iz avstrijskega gradbinca.

Strabag, ki ni le eden največjih avstrijskih in nemških gradbincev, ampak je zelo aktiven tudi v srednji in vzhodni Evropi – navaja, da tudi sami sodelujejo s pristojnimi organi. Dodajajo še, da po dosedanjih preverbah njihovi (informacijski) sistemi niso bili kompromitirani. Morda bodo tudi z njihovim sodelovanjem lahko pojasnili, kako so goljufi prišli do informacij o načrtovanih plačilih ter prepričali zaposlene na Darsu o spremembi bančnega računa. Odgovore na številna vprašanja bo skušala dati kriminalistična preiskava.