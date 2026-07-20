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    Bo administrativni dan za zdravnike poslabšal zdravstveno oskrbo?

    V Zdravstvenem domu Ljubljana pravijo, da iščejo rešitev za učinkovitejšo obravnavo pacientov. Strah pacientov pred nedosegljivostjo zdravnika.
    V Zdravstvenem domu Ljubljana trdijo, da vpeljava administrativnega dneva ne bo spremenila pravic pacientov, te pa skrbi, da bodo zdravniki še manj dosegljivi. FOTO: Leon Vidic/Delo
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    V Zdravstvenem domu Ljubljana trdijo, da vpeljava administrativnega dneva ne bo spremenila pravic pacientov, te pa skrbi, da bodo zdravniki še manj dosegljivi. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Andreja Žibret
    20. 7. 2026 | 07:30
    20. 7. 2026 | 07:43
    9:30
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    Načrtovani pilotni projekt Zdravstvenega doma Ljubljana (ZDL), ki bo prvega septembra pri dveh zdravnikih družinske medicine poskusno za pol leta vpeljal organizacijo strnjenega administrativnega dela na en dan v tednu, nato pa naj bi se na podlagi analize odločili, ali bo začela veljati pri vseh zdravnikih družinske medicine v ZDL, je razburil javnost. V društvu za dostojno starost Srebrna nit izražajo skrb, da bo takšna organizacija dela poslabšala zdravstveno oskrbo na območju ZDL.

    V ZD Ljubljana pojasnjujejo, da nova organizacija dela za paciente ne bo spremenila ničesar. Na ZZZS opozarjajo, da mora biti pri vsaki organizacijski spremembi na prvem mestu pacient. V Srebrni niti opažajo, da je že zdaj manj hišnih obiskov in osebne obravnave bolnikov. Pri varuhu človekovih pravic pa menijo, dabi bilo neprimerno dodatno obremenjevanje urgence.

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    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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