Bo administrativni dan za zdravnike poslabšal zdravstveno oskrbo?

Načrtovani pilotni projekt Zdravstvenega doma Ljubljana (ZDL), ki bo prvega septembra pri dveh zdravnikih družinske medicine poskusno za pol leta vpeljal organizacijo strnjenega administrativnega dela na en dan v tednu, nato pa naj bi se na podlagi analize odločili, ali bo začela veljati pri vseh zdravnikih družinske medicine v ZDL, je razburil javnost. V društvu za dostojno starost Srebrna nit izražajo skrb, da bo takšna organizacija dela poslabšala zdravstveno oskrbo na območju ZDL.

V ZD Ljubljana pojasnjujejo, da nova organizacija dela za paciente ne bo spremenila ničesar. Na ZZZS opozarjajo, da mora biti pri vsaki organizacijski spremembi na prvem mestu pacient. V Srebrni niti opažajo, da je že zdaj manj hišnih obiskov in osebne obravnave bolnikov. Pri varuhu človekovih pravic pa menijo, dabi bilo neprimerno dodatno obremenjevanje urgence.