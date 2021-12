Strah pred Janezom Janšo obstaja, in to upravičeno

V nadaljevanju preberite:

Kdor danes »ve«, kakšen bo volilni rezultat oziroma ali bomo dobili še eno vlado Janeza Janše ali ne, je šarlatan, je prepričan Bogdan Biščak. Zakaj ni mogoče napovedati kaj se bo zgodilo po aprilskih parlamentarnih volitvah? Kaj je pokazala opozicija na soočenju ta teden in ali je mogoče računati na vpliv nostalgije po nekdanji veliki LDS in njenim predsednikom Janezom Drnovškom ter kakšni so obeti Roberta Goloba?