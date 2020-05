Strah pred zdravnikom in covidom-19 je lahko usoden

Brezplačne meritve in telefon



V juniju, mesecu srčnega popuščanja, bodo v posvetovalnici društva za zdravje srca in ožilja na Dalmatinovi 10 v Ljubljani ozaveščali o znakih srčnega popuščanja in nadaljnjem ravnanju. Brezplačno bodo merili krvni tlak, srčni utrip, saturacijo, EKG, hemoglobin v krvi, obseg pasu in gležnjev ter telesno težo. Zaradi varovanja zdravja se je treba obvezno naročiti. Več informacij je na spletni strani www.zasrce.si . Prihodnji mesec bo bolj zaživel tudi brezplačni telefon za pomoč bolnikom na številki 031 334 334, odgovarjal bo zdravnik.



Znake je treba pravočasno prepoznati

Srčno popuščanje prizadene predvsem ljudi, stare več kot 65 let.

Znaki so hitra utrujenost, zadihanost, otekanje nog, z vsemi zapleti.

Telemedicina za 43 bolnikov s srčnim popuščanjem v slovenjgraški bolnišnici in za 30 v ljubljanskem UKC.

Nenehno je treba prilagajati terapijo

26

milijonov ljudi na svetu je lani imelo srčno popuščanje



Telemedicina združuje in ne oddaljuje

30.000

ljudi ga je imelo v Sloveniji

Ljubljana – Oslabelost, dušenje, otekanje nog, hitro naraščanje telesne teže, kašelj, hitro in neenakomerno razbijanje srca so znaki srčnega popuščanja. Bolezen ni ozdravljiva, njeno napredovanje pa je mogoče upočasniti z zgodnjo diagnozo, uvedbo najboljše terapije in zdravim načinom življenja, opozarjajo v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije.Lani je imelo diagnozo srčnega popuščanja 26 milijonov ljudi na svetu, kar pomeni, da gre za pandemijo na svetovni ravni. Zaradi pandemije covida-19 tega ne moremo ignorirati. Ko se začnejo kazati akutni znaki, je treba iti k zdravniku. Pacienti se ne smejo v strahu pred okužbo izogibati tega nujnega postopka, to pa velja za številne bolezni srca in ožilja, sta poudarila predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije,, in vodja oddelka za napredovalo srčno popuščanje in transplantacije srca v ljubljanskem UKC,Kakor je dejal primarij Cevc, je kronično srčno popuščanje bolezensko stanje, pri katerem okvarjeno srce ne zmore črpati dovolj krvi, da bi zadostilo presnovnim potrebam drugih organov in tkiv. To prepoznamo z znaki, kot so hitra utrujenost, zadihanost, otekanje nog, z vsemi zapleti. Če jih prepoznamo, lahko preprečimo napredovanje. Če bomo zdravo živeli, bomo lahko s to kronično boleznijo kakovostno živeli visoko v starost ter dočakali 80 let in več, je poudaril.Prof. dr. Vrtovec je povedal, da srčno popuščanje prizadene predvsem ljudi, stare več kot 65 let, ker se takrat nakopičijo škodljivi vplivi zaradi koronarne bolezni ali česa drugega, v poznejši starosti pa je bolnikov še več. Na splošno velja, da ima to bolezen približno dva odstotka populacije, v Sloveniji je približno 30.000 bolnikov, število pa še narašča. Vzrok med drugim vidi v tem, da je v zadnjem času napredovalo zdravljenje tudi drugih bolezni, bolniki živijo dlje in razvije se srčno popuščanje. Po drugi strani je čedalje več dejavnikov tveganja.Preživetje je zelo odvisno od stopnje bolezni. Pri blažji obliki je zelo dobro, v enem letu umre pet odstotkov bolnikov. Pri hujši oziroma napredovali obliki pa je lahko smrtnost tudi do 50 odstotkov bolnikov na leto. Dr. Vrtovec poudarja, da je bolezen treba pravočasno odkriti in zdraviti. V zadnjem času je zelo napredovalo zdravljenje z zdravili, s katerimi je mogoče omejiti srčno popuščanje v zelo zgodnji fazi.Obstajajo nova zdravila, kot zelo dobra so se izkazala tudi zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni. Če bolezen napreduje, pridejo pri nekaterih na vrsto kirurški ukrepi, pri drugih respiracijski spodbujevalniki. Obstaja tudi možnost presaditve matičnih celic in mehanskih podpornih sistemov, ki so v zadnjem času vse manjši in zato bolj uporabni. Zadnji način je transplantacija srca, po njihovem številu na milijon prebivalcev je Slovenija v zadnjih sedmih letih prva v svetu in ne glede na trenutne razmere program teče naprej.Predsednica Koroškega zdravniškega društva in strokovna mentorica Koronarnega kluba Mežiške doline, primarijka Cirila Slemenik Pušnik iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, je poudarila, da lahko bolnika z dobrim obvladovanjem vseh dejavnikov tveganja in dobrim zdravljenjem ter pravočasnim prepoznavanjem dobro in kakovostno vodijo. Oboleli potrebujejo nenehno prilagajanje terapije, spodbujanje in izobraževanje o načinu življenja. Pomembno je, da omejijo vnos tekočine do 1,5 litra na dan, ne dosoljujejo hrane oziroma uživajo manj kot tri grame soli na dan, da so telesno aktivni, si krepijo skeletne mišice ter s tem srce in ožilje. Priporočajo jim sredozemsko prehrano, z manj soli in zdravimi olji ter dovolj zelenjave in sadja.Poudarja, da bolniki s srčnim popuščanjem potrebujejo redne obravnave v ambulantah. V času covida-19 pa kronični bolniki, če ni prišlo do akutnih poslabšanj, niso bili deležni obravnav. Zaznali so, da je velikokrat prišlo do hudega poslabšanja njihove osnovne bolezni, ker so morda opustili zdravila, tudi zaradi priporočil v medijih, da ACE inhibitorji, nova zdravila za srčno popuščanje, neugodno vplivajo na razplet covida-19. Strokovnjaki so te trditve sicer demantirali, vendar je bilo nekaj škode narejene, tudi pri nejemanju statinov, je povedala zdravnica.Zdravniki so poudarili, da je še posebno v času, ko je bolnikom težko hoditi v ambulante, zelo dobra možnost za vodenje bolnikov s srčnim popuščanjem telemedicinska obravnava. V slovenjgraški bolnišnici na daljavo trenutno spremljajo 43 bolnikov s srčnim popuščanjem, na ljubljanskem UKC pa 30 bolnikov, pri čemer so v času epidemije telemedicinsko obravnavo razširili še na 15 pacientov po transplantaciji srca.Primarijka Cirila Slemenik Pušnik je povedala, da je bolnike s pomočjo telemedicine lažje vodila in jim v času omejenega dostopa do zdravnikov prilagajala terapijo. Morala pa bi to ostati dopolnitev zdravljenja teh težkih bolnikov še naprej, tudi ko ni več epidemije. Za zdaj pri srčnih bolnikih na daljavo omogoča merjenje tlaka na domu, telesne teže, zasičenosti kisika v krvi in srčne frekvence, kar si sami merijo tudi sicer. Pri izrazitem poslabšanju bolnika prej povabijo na kontrolo ali vključijo osebnega zdravnika. V času, ko se ljudje bojijo priti v ambulanto, nas telemedicina združuje in ne oddaljuje, poudarja zdravnica. Z ZZZS se dogovarjajo, kako telemedicino uvesti v sistem zdravljenja bolnika s težkim srčnim popuščanjem. Dr. Vrtovec dodaja, da bi si tudi na ljubljanskem UKC tako želeli obravnavati več bolnikov, saj na leto naredijo od 20 do 30 transplantacij srca. Zato podpirajo takšno pobudo.Zdravniki so tudi ugotavljali, da je v času razglašene epidemije na pregled prihajalo premalo bolnikov, zato je bilo veliko zamujenih priložnosti za pravočasno zdravljenje. Ker se bodo takšne epidemije verjetno ponavljale, je treba ljudi opozarjati, naj se zaradi strahu pred okužbo ne izogibajo nujnih posegov, posvetov in pregledov pri zdravniku, ker je zdravljenje pri srčnem popuščanju treba uvesti čim prej.