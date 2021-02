Po porazu Kula začetek konca Desusa

Imata upokojenska stranka in njen predsednik Karl Erjavec sploh še prihodnost na političnem parketu? Dejstvo namreč je, opozarja Janja Božič Marolt iz Mediane, inštituta za raziskovanje trga in medijev, da se premosorazmerno z večanjem deleža upokojencev manjša podpora stranki. »Javnost žal napačno pripisuje poraz Kula Karlu Erjavcu. Že res, da ni bil primeren kandidat, ampak dejanski poraženec je projekt Kul, Erjavec in z njim Desus pa sta kolateralna in verjetno tudi nepopravljiva škoda za stranko,« ocenjuje sogovornica.