Stranka Oljka poziva k prepovedi prevoza nevarnih snovi na progi Divača-Koper

Minister za okolje Simon Zajc. FOTO: Jože Suhadolnik

V tem trenutku je najbolj pomembno, da se izvedejo vsi možni ukrepi, da kerozin ne pride do vodnega vira, je danes ob položitvi zaščitnih folij v železniškem predoru pri Hrastovljah poudaril minister za okolje in prostor Simon Zajc. Minister upa, da bodo dosedanji ukrepi zadostovali za to, da ne pride do ekološke katastrofe.

Stranka Slovenske Istre Oljka zahteva prepoved prevoza nevarnih snovi na železniški progi od Divače do Kopra. Ob nedavni nesreči vlaka in izlitju kerozina se je izkazalo, da »odslužena proga« ne ogroža le okolja in domačinov, ampak tudi pitno vodo, so po poročanju STA zapisali v javnem pozivu. Naslovili so ga na Luko Koper, Slovenske železnice, pristojna ministrstva in premiera.Železniška nesreča pri Hrastovljah, v kateri je v zemljo iztekla neznana količina kerozina, je po navedbah Oljke rdeči alarm za vse odgovorne v državi. Opozarjajo, da »izlitje kerozina na vodovarstvenem območju grozi, da bo Slovenska Istra, ki se napaja iz Rižanskega vodovoda, ostala brez pitne vode.«Vodstvi Luke Koper in Slovenskih železnic ter vse pristojne na ministrstvih s premierjemna čelu pozivajo, da takoj prepovejo prevoz nevarnih snovi na dotrajani železniški progi Divača-Koper. »Obenem zahtevamo, da pristojno ministrstvo nemudoma zagotovi finančna sredstva za izgradnjo alternativnega vodnega vira rižanskemu. Samo tako bo Istra dobila to, kar že imajo drugi deli Slovenije in ji po ustavi tudi pripada,« so še zapisali v Oljki.