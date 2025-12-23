Stranka želi prepovedati petarde

V stranki Vesna se ob svoji pobudi Podpiši za zrak zavzemajo za prepoved petard in drugih pirotehničnih sredstev, »ki so znan vir kratkotrajnega, a intenzivnega onesnaževanja zraka ter neposredno ogrožajo zdravje ljudi in živali«. Prepoved bi vključili v nacionalno strategijo varovanja zraka.

Strokovnjaki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) opozarjajo, da pirotehnična sredstva prispevajo k splošnemu onesnaženju zunanjega zraka, saj pri eksploziji sproščajo kemikalije in ultrafine delce, ki lahko ostajajo v ozračju še dolge tedne. Ti delci zaradi svoje majhnosti prodirajo globoko v pljuča, skozi sluznico vstopajo v krvni obtok ter so povezani z vnetnimi procesi in poškodbami celic, pri čemer so posebej ogrožene ranljive skupine, so v današnjem sporočilu za javnost povzeli v Vesni.

»Zrak, ki ga dihamo, ne sme biti žrtev nekaj sekund hrupa in dima,« je prepričan sopredsednik Vesne Uroš Macerl.

V stranki so pri tem spomnili še na negativne posledice petard in drugih pirotehničnih sredstev za živali.

Vlado in lokalne oblasti so zato pozvali, da prepoved petard kot del širših politik zmanjševanja emisij ter spodbujanja trajnostnih alternativ praznovanju in druženju vključijo v nacionalno strategijo varovanja zraka. »Prepoved petard je enostaven, učinkovit korak za izboljšanje kakovosti zraka, zaščito zdravja ljudi in živali ter aktivno zmanjševanje nepotrebnega stresa in tveganj v družbi,« so prepričani.

V Vesni so ta mesec zagnali spletno peticijo za podporo zahtevam za zmanjšanje onesnaženosti zraka v državi. Z zbiranjem podpisov želijo izboljšati ozaveščenost glede problematike onesnaženega zraka, ki je po njihovem mnenju eden najresnejših javnozdravstvenih izzivov v Sloveniji, in odločevalce pozivajo k ukrepanju.