Stranke na telefonu, pa tudi pred okencem

Ljubljana – Nad delom ljubljanske upravne enote, kjer so po epidemiji obdržali sistem naročanja po telefonu in elektronski pošti, pritožbam ni videti konca. Na tej največji upravni enoti v državi sicer zatrjujejo, da si prizadevajo zadovoljiti pričakovanja ljudi, a so omejeni na razpoložljive komunikacijske kanale. Povedano drugače: klicev je preveč, da bi lahko nanje odgovarjali, gnečo pred vrati pisarn pa delajo tudi nenaročeni.V uredništvo Dela je poklicala bralka, ki je želela v krajevnem uradu ljubljanske upravne enote v Medvodah urediti dokumente. Poklicala je na telefonske številke, navedene na spletni strani ...