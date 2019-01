Stranke praviloma pričakujejo spolne odnose brez zaščite

Več kot 300 žensk

Izkoriščanje ranljivosti

Žrtve tudi moški

Za lažnimi nasmehi se skrivajo težke zgodbe

Ljubljana - Dobro organizirana kriminalna združba , ki so jo kriminalisti in policisti zaradi domnevne zlorabe prostitucije oziroma trgovine z ljudmi ter neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami spremljali že od septembra 2017, je z nečednimi posli v več letih zaslužila najmanj 14 milijonov evrov. V združbi je bilo najmanj 14 članov, vodila pa sta jo slovenska državljana, 50- in 35-letna osumljenca, oba z območja Maribora, ki sta med pridržanimi Po besedah pomočnika direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU)so bile v združbi vloge natančno določene in hierarhično opredeljene. Izkoriščanje prostitucije so organizirali pod pretvezo izvajanja gospodarske dejavnosti posebej za to ustanovljene gospodarske družbe.Obnovili in preuredili so prostore - po neuradnih podatkih klub Marina v Ajševici pri Novi Gorici - in jih oglaševali kot »savna klub, spa in wellness s pridihom erotičnih vsebin«, dejansko pa so v teh prostorih prikrito izkoriščali prostitucijo. Ta se je izvajala pod nadzorom in po pravilih osumljencev, dodaja Antolovič. V klub so lahko vstopali zgolj moški, ki so za to odšteli 60 do 85 evrov, ženske pa le, če so nudile spolne storitve in so pred tem prek spletne strani prijavile rezervacijo. »Na ta način so osumljenci ves čas nadzorovali število oseb, ki so morale nuditi spolne usluge, prav tako so morale plačati vstopnino v znesku 70 evrov«. Če se niso držale pravil, so jim člani združbe onemogočili nadaljnji vstop.Ceno spolnih storitev, ki je bila za vse enaka, so določali osumljenci. Na ta način so vzpostavili odnos podrejenosti in poslušnosti, saj so bile ženske v prostitucijo prisiljene zaradi ekonomske situacije, pravi Antolovič.Ob zadnjem primeru zlorabe prostitucije oziroma trgovine z ljudmi smo se za nekaj splošnih pojasnil obrnili tudi na društvo Ključ, center za boj proti trgovini z ljudmi.Po izkušnjah žensk, ki poiščejo nasvet, pomoč in podporo pri društvu Ključ, se namreč v erotičnih masažnih salonih večinoma dogaja tudi prostitucija. Prostitucija je pri nas sicer dovoljena, kaznivo pa je zvodništvo, izkoriščanje ranljivosti, novačenje, siljenje z uporabo groženj, katerekoli oblike nasilja (fizičnega, psihičnega spolnega ali pogosto ekonomskega).Kot poudarja, podpredsednica društva, gre v večini primerov za izkoriščanje ranljivosti žensk, ki v matičnih državah živijo v težkih socialnih razmerah, v nasilju ali pa imajo za seboj spolno zlorabo v otroštvu. Lahko gre tudi za različne odvisnosti, težave v duševnem zdravju ali ženske, ki imajo za seboj življenje v sistemski oskrbi, torej vzgojnih zavodih, mladinskih domovih, rejniških družinah), lahko so ranljive tudi zaradi svoje mladosti, ko so osebe čustveno zavedene in zlorabljene. Marsikdaj se zdi, da je njihova odločitev samostojna, a se po pogovoru izkaže, da je bila sprejeta v okoliščinah, ko drugih izbir v resnici ni bilo. »In ko k temu dodamo še zvodnika ali trgovca z ljudmi, ki začne postavljati pogoje, zahteve, ki jih mora oseba sprejeti, saj sicer pride do sankcij, je izbira še manjša.«Žrtve so največkrat državljanke tretjih držav, denimo Ukrajine, Srbije, države Latinske Amerike, in tudi nekaterih držav evropske unije, kot je Romunija, pa tudi za slovenske državljanke, ki so izkoriščane predvsem v stanovanjih. To pa se dogaja tudi mladim fantom, slovenskim državljanom s težavami z odvisnostjo in mladim prosilcem za mednarodno zaščito, ki na ta način skušajo pridobiti sredstva za poplačilo dolgov tihotapcem in nadaljevanje poti.Podatkov o tem, koliko žensk se pri nas ukvarja s tem, pri društvu Ključ podatkov nimajo, velika večina pa jo je zvodniške, kar pomeni, da so v ozadju žrtve. Kovačeva poudarja, da prostitucija pušča posledice, enake posledicam drugih zlorab ali celo hujše, ki se kažejo v depresiji, razmišljanju o samomoru, anksioznosti in podobnem. Marsikatera od deklet si pomaga z drogami in alkoholom, pogoste so samopoškodbe in izredno slaba samopodoba. In ravno zaradi posledic je po besedah Kovačeve pomembno, da prostitucije ne jemljemo kot neškodljivo obliko dela, saj so posledice tistih, ki se z njo ukvarjajo, travmatične.Kakšni pa so tipični uporabniki teh storitev? Po besedah Kovačeve gre za moške različnih poklicnih profilov, videza in želja, ki se tovrstnih storitev najpogosteje poslužujejo med delovniki. Včasih katera od strank dekleta celo vpraša, ali so tam prostovoljno, pa jim te zaradi življenjske situacije odgovarjajo, da je vse v redu, čeprav so marsikdaj očitno v slabem stanju. Stranke pogosto, menda skoraj vse, pričakujejo spolne odnose brez zaščite in če ženske temu nasprotujejo, se morajo soočati s posledicami. Pogosto se zgodi tudi, da si zaščito snamejo kar med spolnim odnosom, občutki žensk pa so ob tem grozljivi, saj se počutijo zlorabljeno in posiljeno. »Ker verjamemo, da večina moških v zlorabah vseeno ne želi sodelovati, je pomembno, da povemo, da se za lažnimi nasmehi zelo pogosto skrivajo težke zgodbe in da s tem, da kupujejo spolne storitve, izkušnje zlorab zgolj poglabljajo,« dodaja Kovačeva.