Stranke pripravljene na morebitne predčasne volitve

Parlamentarne stranke so konec lanskega leta pričakale v precej boljšem stanju kot leto pred tem. Lani so namreč vse ustvarile presežek, medtem ko ga je leto pred tem le LMŠ. Ta je lani izgubila največ članov.Leto 2018 je bilo volilno in je nekoliko premešalo deleže proračunskih sredstev, ki si jih razdelijo stranke. Pregled podatkov kaže, da so se prilivi zmanjšali le SMC in Desusu: prvi za 45 odstotkov, drugemu pa za petino, potem ko sta stranki doživeli poraz na volitvah.Relativno so prilivi najbolj poskočili Levici, ki je iz proračuna lani dobila kar 57 odstotkov več kot predlani, v absolutnem znesku pa so volitve največ ...