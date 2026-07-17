Stranke Resnica na Brdo pri Kranju niso povabili

Tik pred parlamentarnimi počitnicami bo danes na Brdu pri Kranju prvi koalicijski vrh četrte vlade Janeza Janše. Osrednja točka vrha mesec po zaprisegi vlade v državnem zboru bo normativni program dela koalicije do konca leta in časovnica izvedbe ključnih projektov. Zunajkoalicijska podpornica koalicijskega trojčka Resnica na vrh ni vabljena.

»Šlo bo za predstavitev normativnega načrta dela vlade za letos. To pomeni, da bo vsak minister za svoj resor povedal, kateri zakoni so glede na koalicijsko pogodbo v načrtu do konca leta in kateri bodo počakali do naslednjega. Na koalicijskem vrhu bo predstavljen seznam vladne zakonodaje, ki bo letos v parlamentarni proceduri,« pojasnjuje vršilec dolžnosti direktorja vladnega urada za komuniciranje (Ukom) Sebastjan Jeretič. Vsak minister bo imel na voljo do pet minut za predstavitev zakonodajnih načrtov v svojem resorju. Koalicijski vrh pa bo potekal brez prisotnosti medijev.

»Nobene dileme ni, kdo je pozicija in kdo opozicija«

Dogajanje v novem sklicu državnega zbora so zaznamovale predvsem izredne seje, ključni zakon koalicije do zdaj, to je omnibusni zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, pa je bil sprejet kot poslanski zakon s podporo koalicijskih strank in zunajkoalicijske stranke Resnica.

Ključni zakon koalicije do zdaj, omnibusni zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, je bil sprejet kot poslanski zakon s podporo Resnice.

Stranka s petimi poslanci, od katere je odvisna formalno manjšinska vlada, na koalicijski vrh ni bila vabljena. »Nobene dileme ni, kdo je pozicija in kdo opozicija,« pravi Jeretič. Resnica je formalno sicer v opoziciji, a je glasovala skladno s koalicijskimi strankami in jim s tem v državnem zboru zagotavljala dokaj udobno parlamentarno večino. Stranka Resnica se je v sredo sicer udeležila sestanka predsednice republike Nataše Pirc Musar s predsedniki in vodji poslanskih skupin opozicijskih strank.

Spomnimo, stranka Resnica ni podpisala sporazuma Partnerstvo za uspešno Slovenijo, ki ga je največja vladana stranka SDS ponujala opozicijskim strankam. Gibanje Svoboda, SD in Levica so možnost takšnega sporazuma odločno zavrnile, na koncu pa se za podpis ni odločila niti Resnica, ki je kazala največ interesa za pristop k sporazumu.

Prvi predlogi zakonov jeseni

V vladnih vrstah zatrjujejo, da koalicijske stranke z Resnico nimajo vzpostavljenih nobenih protokolov sodelovanja pri pripravi zakonodaje. Usklajevanje naj bi potekalo samo v okviru zakonodajnih postopkov v državnem zboru.v Koalicijska pogodba, ki so jo za sedanji mandat podpisali stranke SDS, trojček NSi, SLS in Fokus ter Demokrati Anžeta Logarja, na 35 straneh med prioritete postavlja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Prvi predlogi vladnih zakonov naj bi začeli v državni zbor kapljati v jeseni.

Med najbolj izpostavljenimi so predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki ga je vlada po zaključku medresorskega usklajevanja že poslala v javno obravnavo. Koalicijski partnerji pričakujejo tudi pojasnila v zvezi s sveže predstavljenim zakonom o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala (Skok).

Še pred vrhom koalicije bo seja ekonomsko-socialnega sveta. Na dnevnem redu je točka predstavitve dela vlade v aktualnem mandatu s poudarkom na vsebinah, s katerimi se ukvarja ekonomsko-socialni svet.