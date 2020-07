Stranke so poslovale za slabo trojko

Varuhi javnih financ so strankam Desus, SD in SMC za poslovanje v obdobju predčasnih parlamentarnih in lokalnih volitev izdali pozitivno mnenje, medtem ko so Levica, LMŠ, NSi, SDS, SNS in SAB dobile mnenje s pridržkom. Največ pripomb revizorjev se je nanašalo na prispevke, ki so jih stranke prejemale v času volilnih kampanj. A računsko sodišče nobeni od njih ni naložilo odzivnega poročila s popravljalnimi ukrepi, saj so že med revizijskim postopkom odpravile ugotovljene nepravilnosti. Pod drobnogled smo vzeli ugotovitve računskega sodišča o poslovanju največje parlamentarne stranke SDS pod vodstvom Janeza Janše. Leta ...