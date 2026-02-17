Večina strank obljublja terensko kampanjo, ki ne bo razkošna

V četrtek se bo iztekel rok za vložitev kandidatnih list. Hkrati se bo začela tudi uradna volilna kampanja. Politični akterji bodo imeli mesec dni časa za prepričevanje volivcev, ti pa bodo nato odločili o novi sestavi državnega zbora. Kandidature morajo stranke podpreti s podpisi treh poslancev ali podpisi volivcev.

Večina parlamentarnih strank bo kandidature vlagala s podpisi svojih poslancev, zunajparlamentarne stranke pa s podporo volivcev. V vsaki volilni enoti jih morajo zbrati sto. Volilne račune bo odprlo 18 organizatorjev kampanje.

Svoboda s 83 kandidati

V največji stranki, Gibanju Svoboda, so podpise podpore poslancev na državni volilni komisiji vložili včeraj, na vseh osmih volilnih enotah pa bodo vložili kandidatne liste. Po besedah podpredsednika stranke Mateja Arčona je na listah 83 močnih kandidatk in kandidatov, ki bodo nadaljevali delo stranke s ciljem ohranjati Slovenijo prodorno, močno in svobodno.

Han za terensko kampanjo

Predsednik SD Matjaž Han je ob vložitvi zadnje kandidatne liste za volitve v DZ v Ljubljani ocenil, da so njihovi kandidati uspešni in preverjeni, kampanja pa ne bo preveč bogata, temeljila bo na terenskem delu in neposrednem stiku z ljudmi. Obljubil je, da se bo izogibal populizmu in praznim obljubam, za katere ve, da jih 23. marca ne bo mogel izpolniti. Na kandidatnih listah SD so vsi aktualni poslanci, razen Predraga Bakovića, ki se bo upokojil, kandidirali pa bodo tudi ministri.

Demokrati računajo na 20 poslancev

Demokrati Anžeta Logarja so na konvenciji v Logatcu v nedeljo predstavili listo 88 kandidatov za državnozborske volitve 22. marca. Prvak stranke Anže Logar je prepričan, da bodo prav Demokrati sestavljali prihodnjo vlado, na prihajajočih državnozborskih volitvah pa v stranki računajo na več kot 20 poslancev.

Resnica želi preboj v parlament

Stranka Resni.ca je včeraj zaključila vlaganje kandidatnih list v vseh osmih volilnih enotah. Po besedah predsednika stranke Zorana Stevanovića nastopajo z 88 kandidatkami in kandidati, ki so politično neoporečni ljudje in so relativno znani v svojih okrajih. Na prihajajočih parlamentarnih volitvah računajo na osem do 12 poslanskih mandatov.