Stranke zadržano o viceguvernerju BS, izrecna podpora le Bertonclju

Ljubljana – Predsednik države Borut Pahor se je danes z vodji poslanskih skupin SDS, LMŠ, SMC in SD posvetoval o primernosti in politični podpori prijavljenim kandidatom za mesti viceguvernerja Banke Slovenije in ustavnega sodnika ter o nadaljevanju sprememb volilne zakonodaje.



Kot je po srečanju povedal vodja poslancev SDS Danijel Krivec, se glede imen za viceguvernerja in ustavnega sodnika še niso odločili, ob tem pa pričakujejo, da se bo koalicija poenotila glede sprememb volilne zakonodaje. Brane Golubović iz LMŠ je pojasnil, da za viceguvernerski položaj podpirajo nekdanjega finančnega ministra v Šarčevi vladi Andreja Bertonclja, glede ustavnega sodnika pa bodo počakali na predsednikov predlog, podprli pa bi tudi Andraža Terška.



V SMC so v ožji krog uvrstili štiri predlagane kandidate za viceguvernerja in dva od predlaganih kandidatov za ustavnega sodnika, o konkretnih imenih pa vodja njihove poslanske skupine Janja Sluga ni hotela govoriti. V SD pa podpirajo enega od prijavljenih kandidatov za viceguvernerja in dva od kandidatov za ustavnega sodnika, njihovih imen pa vodja poslanske skupine Matjaž Han prav tako ni hotel izpostavljati. Vse stranke se strinjajo, da se s spremembo volilne zakonodaje zdaj mudi, v opozicijskih LMŠ in SD pa predvsem pričakujejo, da ustrezen predlog predstavijo v ministrstvu za javno upravo.



Predsednik Pahor bo svoja posvetovanja nadaljeval jutri, ko se bo sestal z vodji poslanskih skupin strank Desus, NSi, SAB, SNS in predstavnikom narodnih skupnosti.